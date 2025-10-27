Anzeige
Google AI Studio bietet jetzt Vibe-Coding: Warum euch die KI nicht nur Zeit beim Programmieren einspart

Vibe-Coding ist jetzt auch bei Googles AI Studio angekommen. Dadurch sollen fertige Apps in wenigen Sekunden entstehen. Welche Vorteile Entwickler:innen abseits der Zeitersparnis durch das Feature erwarten.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Google AI Studio bietet jetzt Vibe-Coding: Warum euch die KI nicht nur Zeit beim Programmieren einspart
Google AI Studio kann euch das Coden jetzt abnehmen. (Bild: Shutterstock/JarTee)

Immer mehr Programmierer:innen probieren sich im sogenannten Vibe-Coding. Durch das Entwickeln mit KI-Unterstützung können repetitive Aufgaben ausgekoppelt und aufwendige Arbeitsschritte erträglicher gemacht werden. Nachdem schon zahlreiche KI-Unternehmen auf den Trend aufgesprungen sind, folgt jetzt auch Google. In AI Studio bietet der Tech-Riese jetzt einen Vibe-Coding-Bereich, der Entwickler:innen gleich mehrere Vorteile bieten soll.

Vibe-Coding in Google AI Studio: Was ist mit dem KI-Tool möglich?

Das neue Tool findet sich direkt auf der Startseite von Google AI Studio. Ruft ihr den Link auf und loggt euch ein, seht ihr direkt den großen Button „Vibe code“. Ein Klick darauf öffnet ein Chatfenster, wie ihr es mittlerweile von vielen KI-Chatbots kennen dürftet. So gibt es eine Eingabezeile für eure Ideen, einen Button für das verwendete KI-Modell und eine Übersicht mit den Features, die ihr für eure App nutzen könnt. Dazu zählen etwa das Inkludieren von Gemini als Chatbot, Fotobearbeitung mit Nano Banana oder eine Google-Maps-Integration.

In der Ankündigung schreibt Google dazu: „Traditionell erfordert das Bauen einer App, die mehrere dieser Möglichkeiten bietet, das Jonglieren von verschiedenen APIs, SDKs und Services. Diese Komplexität ist eine große Barriere zwischen eurer Idee und einem funktionierenden Prototyp. […] Jetzt könnt ihr einfach die multimodale App eurer Träume beschreiben und AI Studio wird in Zusammenarbeit mit aktuellen Gemini-Modellen den schweren Teil der Arbeit übernehmen“.

Wie bei anderen Vibe-Coding-Anwendungen trägt AI Studio also anhand eurer App-Beschreibung die notwendigen KI-Modelle und APIs zusammen und verbindet sie zu einem Prototypen. Besonders spannend ist, dass die Eingabezeile euch aber selbst die Ideenfindung abnehmen kann. Über den Button „I’m feeling lucky“, den ihr womöglich aus der Google-Suche kennt, schlägt euch AI Studio eine App vor. In einem kleinen Test hat uns die KI unter anderem Apps vorgeschlagen, die aus einem Dokument eine Meeting-Agenda machen, virtuelle Layouts für die Gartenplanung bieten oder Kindern Geschichten vorlesen und dazu passende Bilder per KI generieren.

Im Anschluss reicht ein Klick auf „Build“, um mit dem Vibe-Coding zu beginnen. Selbst beim Warten auf eure App könnt ihr euch von neuen Ideen berieseln lassen. Google AI Studio zeigt dabei Projekte, die in der Community entstanden sind. Diese Vorschläge stammen aus der App Gallery, die alle von User:innen erstellten Apps anzeigt. Diese könnt ihr nicht nur durchstöbern, um neue Ideen zu sammeln und anhand der Code-Zeilen mehr über das Programmieren von bestimmten Features zu lernen. Ihr könnt mehrere Apps auch miteinander kombinieren und durch Vibe-Coding zu eurer eigenen Anwendung machen.

Sobald euer Prototyp steht, bietet Google AI Studio zudem einfache Bearbeitungsmöglichkeiten. Im sogenannten „Anmerkungen-Modus“ könnt ihr einzelne Elemente in der App markieren, die Gemini und AI Studio bearbeiten sollen. Statt genau zu beschreiben, welche Elemente geändert werden sollen, könnt ihr etwa eine Markierung um eine Überschrift ziehen und im Anmerkungenfeld eine neue Schriftart festlegen. Oder ihr zieht einen Pfeil auf einen Upload-Bereich für Profilbilder und sagt der KI, dass sie noch die Option einer Webcam-Aufnahme einbauen soll. Im Anschluss müsst ihr dem Tool nur sagen, dass es die Anmerkungen umsetzen soll.

So könnt ihr KI auch lokal nutzen

7 Bilder ansehen
Lokale KI: Mit diesen 6 Tools kein Problem Quelle: Midjourny / t3n
MIT Technology Review Google Künstliche Intelligenz Apps
