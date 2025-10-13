Google Analytics 4 bekommt KI-Unterstützung: Vor- und Nachteile des Analytics Advisors

Im Juli 2023 löste Google Analytics 4 (GA4) Google Universal endgültig ab – ausgenommen waren Geschäftskund:innnen, die etwas mehr Zeit für den Wechsel hatten. GA4 ist seither die zentrale Anlaufstelle für zeitgemäße Traffic-Analyse via Google. Der Bereich sollte ein besseres Verständnis von Prozessen wie Visits und Conversions bieten, hat aber für manche auch Schwierigkeiten bei der Übersicht bereitgehalten, die zum Teil durch die Umstellung bedingt worden sein mögen. Jetzt schafft Google mit einem neuen Tool namens Analytics Advisor Abhilfe und liefert KI-gestützten Support für die Arbeit mit GA4. Diese Option wird sogar auf den Werbebereich ausgeweitet, hat aber ein großes Manko.

Das ist der GA4 Analytics Advisor: AI-Agent mit Verständnis deiner Properties

Den neuen Analytics Advisor bietet Google für erste GA4-User für die eigenen Standard-Properties an. Davon berichtet Himanshu Sharma, Gründer von Optimize Smart und GA4- sowie Analytics-Experte, auf Linkedin. Demnach liefert der Advisor als integrierter AI-Agent konversationelle Informationen rund um die Properties. Diese basieren auf den Daten, die die User in Google Analytics 4 vorfinden – sind also auf die tatsächlichen Entwicklungen und Bedürfnisse der User zugeschnitten.

Der Agent kann für die User vermitteln und antworten, wenn sie etwas nicht verstehen oder nicht finden. So kann der Analytics Advisor, wie dem Pop-up aus Sharmas Post zu entnehmen ist, auf Fragen zu Daten mit konkreten Zahlen oder sogar Visualisierungen reagieren. Auch die passenden Berichte schickt der Agent dir per Link direkt zu. Und hilfreiche Antworten sowie weiterführende Dokumentationshinweise kann der Advisor ebenfalls liefern.

Da die Daten in GA4 als Trainingsgrundlage dienen, sollen die Antworten personalisiert und besonders präzise sein. Allerdings könnte dieses Training ebenfalls dazu dienen, Googles KI mithilfe der Property-Daten und Konversationen im GA4-Kontext zu optimieren. Sharma verweist darauf, dass ein Opt-out vom Analytic-Advisor nicht möglich ist und dass nicht völlig transparent ist, welche Daten wofür verwendet werden. Die Support-Dokumente machen das nicht eindeutig klar. Das gilt dann womöglich genauso im Google-Ads-Kontext. Denn auch dort wird der Advisor für die ersten User integriert. Diese können von dem AI-Agent Hilfe für die Performance-Optimierung im Google-Ads-Interface erhalten. Ein Ads-Advisor taucht in der Betaversion direkt neben dem Such-Icon auf.

Ob die Antworten den Erwartungen der Nutzer:innen bei Google Ads und Google Analytics 4 gerecht werden, bleibt abzuwarten. Denn bisher gibt es durchwachsenes Feedback. Ein User berichtet auf Reddit davon, dass der Analytics Advisor bei komplexen Anfragen und mehrstufigen Analysen noch keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefern konnte.

Das dürfte sich mit der Zeit und mehr Training der KI wohl ändern. Aber gerade dieses Training mag manchen Usern als Problem erscheinen, wenn ihre Daten als Trainingsdaten zum Einsatz kommen sollten. Wie so oft könnte das der Deal für die KI-Optimierung der Google-Analyse sein.

