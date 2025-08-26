Anzeige
News
Ausweiskontrolle: Google verlangt Verifizierung von allen Android-Entwicklern

Googles Betriebssystem Android war stets für seine Offenheit bekannt. Doch eine neue Ankündigung könnte die Freiheit für Entwickler:innen und Nutzer:innen schon bald nachhaltig verändern. Es geht um die Frage, welche Apps künftig noch auf unseren Smartphones laufen dürfen.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Einschränkung oder Schutz? Google ändert Bedingungen für Android-Entwickler:innen. (Bild: Midjourney / t3n) 

Das Unternehmen Google aus dem kalifornischen Mountain View plant eine grundlegende Änderung für sein mobiles Betriebssystem. Künftig soll die Installation von Apps aus Quellen außerhalb des offiziellen Play-Stores – das sogenannte Sideloading – nur noch möglich sein, wenn deren Entwickler:innen ihre Identität bei Google verifiziert haben. Wie Ars Technica berichtet, betrifft diese Maßnahme praktisch alle zertifizierten Android-Geräte weltweit.

Der Weg zur verifizierten App

Für die Umsetzung wird Google eine neue, vereinfachte „Android Developer Console“ einführen. Hier müssen sich Entwickler:innen, die ihre Software abseits des Play Stores anbieten, registrieren und ihre Identität nachweisen. Laut der offiziellen Dokumentation für Entwickler:innen müssen Einzelpersonen dafür unter anderem ihren Namen und ihre Adresse hinterlegen, während Organisationen eine D-U-N-S-Nummer benötigen.

D-U-N-S ist die Abkürzung für Data Universal Numbering System. Es handelt sich um einen neunstelligen Zahlencode, der 1962 von der Wirtschaftsauskunftei Dun & Bradstreet (D&B) eingeführt wurde, um Unternehmen und wirtschaftlich tätige Organisationen (wie Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen oder auch einzelne Unternehmensstandorte) weltweit eindeutig zu identifizieren.

Man kann sie sich wie einen Fingerabdruck für ein Unternehmen vorstellen: Jede Nummer wird nur einmal vergeben und bleibt auch dann mit dem Unternehmen verknüpft, wenn dieses umzieht oder seinen Namen ändert.

Zusätzlich zur persönlichen Verifizierung müssen auch die Apps selbst mit ihrem Paketnamen und ihren digitalen Signaturschlüsseln bei Google registriert werden. Der Zeitplan für die Einführung ist gestaffelt: Nach einer Testphase ab Oktober 2025 soll die Verifizierung ab März 2026 für alle zugänglich sein. Im September 2026 wird die Regelung dann in ersten Ländern wie Brasilien und Indonesien scharfgeschaltet, bevor sie 2027 weltweit ausgerollt wird.

Sicherheit als Argument, Kontrolle als Ziel?

Google begründet den Schritt vordergründig mit der Sicherheit der Nutzer:innen. Das Unternehmen vergleicht den Prozess mit einem „Ausweischeck am Flughafen“ und verweist darauf, dass Apps aus externen Quellen eine 50-mal höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, Malware zu enthalten. Seit der Einführung einer ähnlichen Verifizierungspflicht für den Play-Store im Jahr 2023 sei die Zahl bösartiger Apps dort stark zurückgegangen.

Die Ankündigung erfolgt jedoch zu einem strategisch bemerkenswerten Zeitpunkt. Erst vor wenigen Wochen verlor Google sein Berufungsverfahren im Kartellstreit mit Epic Games – ein Urteil, das Google zu einer stärkeren Öffnung seines App-Ökosystems zwingen könnte. Die neue Verifizierungspflicht könnte für Google ein Instrument sein, um auch bei einer erzwungenen Öffnung für Drittanbieter-Stores die Kontrolle über das Ökosystem zu behalten.

Die Reaktionen in der Entwickler:innen-Community fallen entsprechend gemischt aus. Während der Sicherheitsaspekt von einigen anerkannt wird, sehen viele Kritiker:innen darin einen Angriff auf die offene Natur von Android. Sie befürchten, dass die Anonymität, die für viele unabhängige Projekte essenziell ist, verloren geht und Google eine neue Möglichkeit erhält, unliebsame Konkurrenz zu blockieren.

