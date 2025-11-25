Antigravity gegen Cursor: Googles neue Coding-KI ist schnell – aber hat einen entscheidenden Haken

Vibe-Coding war wohl der neue Begriff, der sich 2025 in Entwickler:innen-Kreisen am rasantesten verbreitet hat. Nachdem er Anfang Februar 2025 erstmals von OpenAI-Mitgründer Andrej Karpathy öffentlich genannt wurde, verbreitete er sich rasendschnell – und wurde von der Redaktion des Englischwörterbuchs Collins Dictionary im November sogar zum Wort des Jahres gekürt.

Mit der wachsenden Bekanntheit des Begriffs warfen auch immer mehr Entwickler:innen auf KI-gestützte Entwicklungsumgebungen. Vor allem Cursor, das Karpathy in seinem ersten Vibe-Coding-Beitrag explizit erwähnt hatte, und Konkurrent Windsurf profitierten von dem großen Interesse.

Dass auch Google im November 2025 eine eigene KI-Entwicklungsumgebung vorgestellt hat, hängt direkt mit einem der beiden Tools zusammen. Denn nachdem es im Mai 2025 zunächst hieß, dass OpenAI Windsurf für drei Milliarden US-Dollar übernimmt, konnte am Ende doch Google zuschlagen. Allerdings übernahm der Suchkonzern nicht die gesamte Firma. Stattdessen warb Google lediglich die Gründer und einige Entwickler:innen ab. Außerdem zahlte Google dem verbleibenden Unternehmen 2,4 Milliarden US-Dollar für die nichtexklusive Nutzung ihrer Technologie.

Google Antigravity im Vergleich zu Cursor und Windsurf

Rein optisch unterscheidet sich Antigravity kaum von Cursor oder Windsurf. Kein Wunder, denn wie die beiden basiert auch das Google-Tool auf Microsofts quelloffenem Editor VS Code. Auch am grundsätzlichen Bedienkonzept ändert sich nicht viel. Am rechten Rand des Editors wird euch standardmäßig ein Chateingabefeld angezeigt, mit dem ihr der KI Anweisungen geben könnt.

Schon bei der Modellauswahl gibt es allerdings Unterschiede. Cursor unterstützt neben dem hauseigenen Modell nahezu alle großen KI-Modelle – von Anthropic, über OpenAI bis hin zu Google. Bei Antigravity ist die Auswahl etwas kleiner. Hier könnt ihr nur zwischen Varianten von Googles eigenem KI-Modell Gemini 3, Anthropics Claude 4.5 Sonnet und OpenAIs Open-Weight-Modell GPT-OSS120B wählen.

In unseren Versuchen schlug sich das neue Gemini-Modell aber durchaus gut. Mit der Entwicklung einfacher Webanwendungen hatte Antigravity keine Probleme. In einigen Fällen war das Google-Tool auch ein gutes Stück eher fertig als Cursor.

Interessant ist in dem Zusammenhang auch die Chrome-Erweiterung von Antigravity. Mit der kann das Tool nicht nur die gerade per KI erstellte Web-App aufrufen, sondern auch gleich automatisch testen, indem sie sich durch die Menüs klickt. Das Ergebnis wird dann auch als Video gespeichert.

Kein Angebot für Profis und eine Frage des Vertrauens

Alles in allem machte Antigravity in unseren kleinen Tests auch im Vergleich zum Vorbild Cursor eine durchaus gute Figur. Allerdings gibt es derzeit mehrere Gründe, die gegen einen Wechsel zu dem Google-Tool sprechen.

Das wäre zum einen der Umstand, dass Antigravity derzeit nur als öffentliche Vorschauversion verfügbar ist. Die ist kostenlos und bietet laut Google „großzügige“ KI-Limits. Das bedeutet aber eben auch, dass ihr, wenn ihr die nicht klar definierten Tageslimits überschreitet, das Tool nicht mehr sinnvoll nutzen könnt. Bezahlte Abonnements zur Anhebung des Limits sind zwar angekündigt, noch aber nicht verfügbar.

Außerdem ist Google bekannt dafür, auch durchaus beliebte Produkte einzustellen. Die Website Killed by Google, die solche Produkte sammelt, umfasst beinahe 300 solcher Fälle. Ganz auszuschließen ist es nicht, dass Antigravity dort irgendwann ebenfalls zu finden ist.