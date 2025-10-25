Anzeige
News
Endlich keine Spuren mehr: Google-App für Android bekommt den lang ersehnten Inkognito-Modus

In der Android-Version der Google-App wurden Hinweise auf einen neuen Inkognito-Modus gefunden. Obwohl sich das Feature noch in Entwicklung befindet, lässt es sich in der Beta-Version schon über Umwege nutzen. Wie das aussieht und welche Vorteile Android-User:innen dadurch haben.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Was bringt Android-User:innen der Inkognito-Mode in der Google-App. (Foto: Ascannio/Shutterstock)

Seit geraumer Zeit hat die Google-App unter iOS der Android-Version etwas voraus. Das ist ungewöhnlich, da Google schließlich auch für das Betriebssystem Android verantwortlich ist. Dennoch können iPhone-User:innen einen Inkognito-Modus in der Suchmaschinen-App aktivieren – und Android-Nutzer:innen nicht. Wie Android Authority berichtet, soll sich dieser Umstand aber womöglich bald ändern.

Google-App: Inkognito-Modus für Android in Arbeit

Schon jetzt kann der Inkognito-Modus in der Android-Beta-Version aktiviert werden. Sobald Nutzer:innen in der App einen Suchbegriff in die Google-Leiste eingeben, erscheint am unteren Rand ein neuer Schalter mit dem Hinweis „History Off Search“. Auch wenn der Begriff anders lautet, handelt es sich dabei um die Inkognito-Suche. Diese findet sich unter iOS ebenfalls am unteren Rand der Suchmaschinen-App.

Sobald der „Suchverlauf aus“-Modus aktiviert wird, zeigt die Google-App unter Android einen weiteren Hinweis. Dort steht dann: „Deine kürzlichen Suchen und Suchhistorie sind nicht verfügbar, wenn du dich im Suchverlauf-aus-Modus befindest.“ Darunter haben Nutzer:innen die Möglichkeit, den Modus direkt wieder zu deaktivieren oder sich bei Google weiter über das Feature zu informieren.

Empfehlungen der Redaktion

Ist der Modus aktiv, könnt ihr wie gewohnt Suchbegriffe in die Google-App eintippen. Eure Suchen und die anschließenden Website-Aufrufe werden dabei aber nicht in eurer Historie gespeichert. Das eignet sich also immer dann, wenn ihr Begriffe suchen wollt, die andere im Anschluss nicht auf eurem Android-Smartphone sehen sollen. Nutzen andere euer Endgerät regelmäßig, lassen sich so peinliche Momente vermeiden. Dennoch solltet ihr bedenken, dass ein Inkognito-Modus keine völlige Anonymität im Netz bedeutet.

Wie Android Authority betont, könnte es sich bei der Bezeichnung noch um einen Platzhalter handeln. Denn vermutlich könnten viele User:innen mehr mit „Inkognito-Modus“ anfangen, als mit einer „History Off Search“. Wann die Neuerung in die Release-Version der Google-App unter Android implementiert wird, kann nicht gesagt werden. Tatsächlich gab es schon im vergangenen Jahr erste Hinweise auf die Neuerung. Dass es jetzt wieder ein Lebenszeichen des Features gibt, lässt aber auf eine baldige Veröffentlichung hoffen.

Kennt ihr schon diese Android-Funktionen?

Pixel 6 und 6 Pro
11 Bilder ansehen
Kennt ihr diese Android-Funktionen? Quelle: (Foto: t3n)
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Google Apps Android
