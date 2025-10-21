Google auf einem 40 Jahre alten Heimcomputer: So sieht das moderne Web auf dem ZX Spectrum aus
Wer an alte Heimcomputer denkt, wird immer zuerst den Commodore 64 vor Augen haben. Dabei gab es auch viele andere erfolgreiche Geräte auf dem Markt. So etwa der ZX Spectrum von Sinclair. Der Heimcomputer, der zwischen 1982 und 1992 hergestellt wurde, steht auf Platz zwei der meistverkauften Heimcomputer weltweit. Und auch heute noch gibt es – wie beim C64 – Fans, die weiter an dem Gerät herumtüfteln.
So bekommt der ZX Spectrum Zugang zu Google und Co.
Der Entwickler Tomás Gutiérrez aus Chile zeigt auf seinem Blog, wie der alte Heimcomputer mit moderner Technik vereint werden kann. Genauer gesagt, hat sich Gutiérrez die Aufgabe gesetzt, dem Spectrum ein Interface für das moderne Web zu verpassen. Diese Herausforderung ist Teil der Old Computer Challenge, die von einer Gruppe von Heimcomputer-Enthusiasten jedes Jahr aufs Neue abgehalten wird.
Die Limitierungen für den Entwickler waren schnell klar. Der ZX Spectrum hat lediglich eine Auflösung von 256 × 192 Pixeln und insgesamt acht darstellbare Farben. Für heutige Webseiten und deren Bedienbarkeit ist das eine Herausforderung. Dennoch startete Gutiérrez direkt mit einer Website, die Millionen Menschen täglich nutzen: Google.
Das Interface beschränkt sich dabei auf ein winziges Fenster, in dem nur der Google-Schriftzug in einfachen Farben sowie drei Optionen zu sehen sind. Es gibt keine Suchleiste. Stattdessen können User:innen über die S-Taste eine Suche anstoßen. Über „G“ erhalten sie Zugriff auf Gmail und über die A-Taste können sie auf ihren Account zugreifen. Sobald eine Suche gestartet wird, muss der Text in ein kleines Fenster eingegeben werden. Die Suchergebnisse beschränken sich rein auf eine knappe Textvorschau und die URL der jeweiligen Seite.
Laut dem Entwickler ist es bei Webseiten mit viel Text einfacher, ein passendes Interface für den ZX Spectrum zu entwickeln. So etwa für die Seite Hacker News, deren Beiträge und Kommentare sich über die Zahlentasten auswählen lassen. Eine Herausforderung laut Gutiérrez sind dabei die unterschiedlichen Ebenen der Kommentare. Diese lassen sich zwar mit den B- und M-Tasten navigieren, können aber je nach Tiefe der Kommentarfunktion schnell unübersichtlich werden.
Seine Arbeit behält der Entwickler nicht nur für sich. Über sein Repository können andere den Code selbst ausprobieren. Dabei ist nicht einmal ein alter Heimcomputer notwendig. Auch Gutiérrez hat seinen Code über eine emulierte Version des ZX Spectrum programmiert und getestet.