News
Nano Banana: Was euch die Bild-KI bald in Google Fotos und NotebookLM bieten soll

Stellt euch vor, ein Foto in Google Lens wird zur Leinwand für eine KI. Googles neuester Schachzug integriert ein mächtiges Kreativtool direkt in seine Kernprodukte und könnte verändern, wie wir mit Bildern interagieren.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Nano Banana wird alltagstauglich. (Foto: JarTee / Shutterstock.com)

Google hat angekündigt, sein fortschrittliches Bildbearbeitungsmodell „Nano Banana“ in die Google-Suche, NotebookLM und Google Fotos zu integrieren. Die KI, die offiziell Gemini 2.5 Flash Image heißt, ermöglicht es Nutzer:innen, Bilder durch einfache Texteingaben schrittweise und konsistent zu verändern.

Die wohl bedeutendste Neuerung findet sich in der Google-Suche. Über die Kamerafunktion Google Lens wird es einen neuen „Create mode“ (Erstellen-Modus) geben. Nutzer:innen können damit ein Foto aufnehmen oder aus ihrer Galerie wählen und es unmittelbar mit Anweisungen wie „verändere den Hintergrund in eine belebte Straßenszene“ oder „füge einen Hund hinzu“ bearbeiten. Laut dem offiziellen Google-Blog startet die Funktion zunächst in den USA und Indien in englischer Sprache.

Neue Kreativ-Werkzeuge für Recherche und Notizen

Auch das Recherche-Tool NotebookLM profitiert von der Integration. Dort verbessert Nano Banana die Funktion „Video Overviews“, die aus Dokumenten automatisch erklärende Videos erstellt. Anwender:innen stehen nun sechs neue visuelle Stile zur Verfügung, darunter Aquarell und Anime. Zudem kann die KI kontextbezogene Illustrationen passend zum Quellenmaterial generieren, wie Engadget berichtet.

Für Google Fotos ist die Implementierung ebenfalls fest geplant und soll in den kommenden Wochen erfolgen. Konkrete Details zum Funktionsumfang in der populären Foto-App hat Google bisher aber nicht genannt.

Strategischer Ausbau nach erstem Erfolg

Der Schritt kommt nicht überraschend. Nach seiner Einführung im August 2025 entwickelte sich Nano Banana schnell zu einem viralen Erfolg. Die Fähigkeit, Charaktere und Objekte über mehrere Bearbeitungsschritte hinweg konsistent zu halten, hob das Modell von vielen Konkurrenten ab und trug maßgeblich zum Erfolg der Gemini-App bei.

Mit der tiefen Integration in sein Ökosystem reagiert Google auf den Wettbewerb durch Unternehmen wie OpenAI und Adobe, die ebenfalls massiv in generative Bild-KI investieren. Anstatt die KI nur als separates Werkzeug anzubieten, wird sie zu einem integralen Bestandteil alltäglicher Anwendungen.

Ein mächtiges Werkzeug birgt auch Risiken

Die fortschreitende Demokratisierung solcher KI-Werkzeuge hat jedoch auch Schattenseiten. Die Leichtigkeit, mit der sich realistische Bilder manipulieren oder von Grund auf erstellen lassen, senkt die Hürde für die Erstellung von Falschinformationen und sogenannten Deepfakes erheblich.

Offen bleiben zudem Fragen zum Datenschutz und Urheberrecht. Es ist nicht immer transparent, wie die von Nutzer:innen hochgeladenen und bearbeiteten Bilder verwendet werden oder auf welchen Daten die KI trainiert wurde, um ihren beeindruckenden Funktionsumfang zu erreichen.

