Googles Bildersuche und Jennifer Lopez: Wie ein Grammy-Auftritt das Web veränderte

Dank der Google-Bildersuche haben wir heutzutage schnellen Zugriff auf unzählige Bilddateien im Internet. Zu Beginn von Google war die Suche allerdings rein textbasiert.

Im Jahr 2000 gab es jedoch einen entscheidenden Anstoß, der Google zeigte, dass eine Bildersuche ein hilfreiches Feature sein könnte. Bei den Grammy Awards im Februar 2000 trug Jennifer Lopez ein freizügiges grünes Versace-Kleid mit Dschungel-Muster.

Dieses Outfit sorgte für Aufsehen. „Zu der Zeit ging Lopez mit dem Kleid viral, was zu einer bis dahin noch nie gesehen Anzahl an Suchanfragen bei Google geführt hat“, schrieb Ex-Google-CEO Eric Schmidt in einem Artikel im Jahr 2015.

Bildersuche dauerte noch etwas

Obwohl die Nachfrage vorhanden war, dauerte es noch etwas, bis die Bildersuche tatsächlich in die Suchmaschine implementiert wurde. Insgesamt war sie rund eineinhalb Jahre in der Entwicklung, wie die NZZ schreibt, und wurde schließlich am 12. Juli 2001 veröffentlicht.

Zu diesem Zeitpunkt war Google noch ein relativ kleines Unternehmen. Die Bildersuche wurde von Huican Zhu, einem damals neu eingestellten Studienabgänger, in Zusammenarbeit mit Susan Wojcicki, dem späteren, nun Ex-CEO von Youtube, entwickelt.

Gegenüber GQ erklärte Cathy Edwards, ehemalige Leiterin von Google Images, welche Bedeutung die Bildersuche für die Modeindustrie hat: „Zuvor waren Modeschauen nur einem sehr kleinen Kreis von Personen vorbehalten. Die einzige Verbreitung gab es in den Modemagazinen, und diese musste man kaufen. Doch selbst dann musste es dieses Magazin sein, das dieses eine Kleid zeigte.“

Mit der Bildersuche ist es nun anders, da alle Menschen einfachen Zugang zu den Kreationen der Designer haben.

20 Jahre später feiert das Kleid ein Comeback

Bei der Fashion-Week in Mailand im Jahr 2020, also 20 Jahre nach dem ikonischen Auftritt, stellte Designerin Donatella Versace eine Hommage an das grüne Kleid von Jennifer Lopez vor.

Zum Ende der Show zeigte ein Bildschirm ein Google-Suchfeld mit dem Text „Okay Google, show me the Versace jungle dress“ und präsentierte daraufhin Bilder des Kleides.

Danach sagte eine Stimme: „Okay Google, show me the real Versace jungle dress.“ Daraufhin betrat Jennifer Lopez den Laufsteg mit einer neuen Version des Kleides, das die Google-Bildersuche inspiriert hatte.