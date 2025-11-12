Anzeige
Google-Brain-Gründer verrät: Warum ihr nicht mehr auf die alte Art Programmieren lernen solltet

Wer das Programmieren lernen will, musste bisher viel Zeit und Energie in das Vorhaben stecken. Laut dem Gründer von Google Brain ist das nicht mehr nötig. Wer das Coden lernen will, soll sich der modernen Tools bedienen, die euch viele Aufgaben schlichtweg abnehmen.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Ist der herkömmliche Weg, um Programmieren zu lernen, veraltet? (Bild: Shutterstock/wee dezign)

Andrew Ng hat 2011 Google Brain mitgegründet. Das Forschungsteam, das sich mit Künstlicher Intelligenz befasste, wurde später in Google Deepmind integriert. Seither arbeitet Ng zeitweise als Professor an der Stanford University, sitzt im Vorstand von Amazon und hat in den vergangenen Jahren mehrere KI-Unternehmen gegründet und betreut. Und obwohl er sich die Fertigkeiten für seine Positionen – wie das Coden – hart erarbeiten musste, rät er jetzt der nächsten Generation von Entwickler:innen das Gegenteil.

Andrew Ng: Warum jeder Vibe-Coding betreiben sollte

Wie Business Insider berichtet, sagte Ng auf der Build-Conference von Snowflake: „Die Einstiegshürde zum Coding ist jetzt so niedrig wie noch nie zuvor. Menschen, die coden, werden einfach mehr schaffen als die, die es nicht machen – egal, ob es sich um CEOs, Marketing-Mitarbeiter oder Recruiter und eben nicht nur Softwareingenieure handelt.“ Damit rät Ng dazu, dem Trend des Vibe-Codings zu folgen, der die Hauptarbeit des Codens in die Hände einer Künstlichen Intelligenz legt.

Er ergänzte: „Es ist eine wundervolle Zeit. Die Zahl der Dinge, die jetzt mit weniger Zeitaufwand und geringeren Kosten erstellt werden können, ist deutlich höher als zuvor. […] Wir haben einen Punkt erreicht, an dem es für jeden Sinn ergibt, Programmieren zu lernen. Programmiert nicht per Hand. Macht es nicht auf die alte Art und Weise. Nutzt KI, um euch beim Coden zu helfen.“ Laut Ng sollen so alle Menschen in nahezu allen Jobpositionen produktiver werden und mehr Spaß an ihren Aufgaben haben.

Aktuell sieht Ng jedoch ein größeres Problem für diejenigen, die gerade ihre Karriere beginnen. Viele Coder:innen, die gerade frisch von der Universität kommen, stehen lange Zeit ohne Job da. Laut Ng lässt sich das darauf zurückführen, dass die Universitäten Vibe-Coding noch nicht in ihrem Lernplan umgesetzt haben. Er selbst wäre auch nicht in der Lage, genug Leute einzustellen, die KI wirklich verstehen. Dementsprechend müsste dieses Wissen und das Programmieren mit KI schon an den Universitäten gelehrt werden.

Immer mehr Unternehmen und KI-Expert:innen springen auf den Trend des Vibe-Codings auf. Zuletzt hatte Google etwa eine entsprechende Funktion für AI Studio veröffentlicht, mit der sich per KI innerhalb von wenigen Sekunden fertige Anwendungen erstellen lassen. Der CEO von Klarna nutzt Vibe-Coding hingegen, um Prototypen in wenigen Minuten zu erstellen. Allerdings birgt das Programmieren per KI auch Risiken. KI-Code kann gravierende Schwachstellen enthalten, die ohne das entsprechende Know-how unentdeckt bleiben können.

