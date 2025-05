Google Business Profile: Neues Feature bringt Leben in die SERPs

"What's Happening" in Google Business Profilen ermöglicht es lokalen Geschäften, Sonderangebote und Veranstaltungen direkt in den Suchergebnissen zu bewerben. (Foto: Vladimka production / Shutterstock)

„2 für 1“ im Pizzaladen, Live-Musik im Irish Pub um die Ecke und das Sommerfest der Lieblings-Location: In der Google-Suche können User jetzt auf aktuelle Hinweise zu Sonderaktionen von unterschiedlichen Unternehmen aufmerksam werden. Dafür sorgt das neue Feature „What’s Happening“, auf das Inhaber:innen von Google Business Profiles zugreifen können. Für die Anzeige der besonderen und meist temporären Aktionen braucht es eine bestimmte Verknüpfung.

Google Business Profile: Mehr Social-Media-Content und Zusatzinfos auf den ersten Blick

Das Google Business Profile (GBP) – ehemals Google My Business – lässt Unternehmer:innen und SEOs inzwischen viele Elemente aus der digitalen Kommunikationskultur integrieren und direkt in der Suche anzeigen. So können GBP User Whatsapp und SMS integrieren, um die Kommunikation mit Interessierten noch einfacher zu gestalten. Zudem steht über Verknüpfungen mit sozialen Medien die Option bereit, Social Posts unmittelbar in den SERPs, verbunden mit dem Business-Profil, anzeigen zu lassen.

Diese Verknüpfung spielt eine zentrale Rolle, um What’s Happening nutzen zu können. Denn Googles Business Profile Account erklärt auf X, dass Sonderaktionen wie Deals, Events und Specials in der Suche über Postings auf X, Facebook und Instagram hervorgehoben werden können. Wenn die GBP-Betreiber:innen Accounts auf diesen Plattformen führen und besitzen, können sie sie verknüpfen, um eine automatische Synchronisation zu ermöglichen. Dann kann Google unter ihren Profilen in den Suchergebnissen dort gepostete Aktionen prominent anzeigen. Das ist aber ebenso möglich, wenn die Betreiber:innen die Sonderaktionen via Google Posts ankündigen. Dieser Bereich ist auf Deutsch als „Beiträge für lokale Unternehmen“ bekannt.

Bislang steht das neue Feature nur Usern in den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Neuseeland und Australien zur Verfügung. Zudem ist es auf die Nutzung durch Single Location Food and Drink Businesses beschränkt. Doch Google verweist auf baldige Updates und könnte das hilfreiche Feature für die Discovery kleiner Läden in der Suche zeitnah ausweiten.

Wer in Deutschland darauf nicht warten möchte, kann die Beiträge für lokale Unternehmen nutzen und auf die Vorteile bauen, die Google auf der Hilfeseite zusammenfasst:

„Wenn Sie potenzielle Kunden auf neue Angebote hinweisen und ihnen aktuelle Informationen zu Ihrem Unternehmen zur Verfügung stellen, können sie fundiertere Entscheidungen treffen. Sie haben so die Möglichkeit,…

direkt mit Kunden in Ihrer Nähe zu kommunizieren.

wichtige Informationen umgehend mit Kunden zu teilen.

auf Rabatte, Aktionen, Veranstaltungen, Neuigkeiten und Angebote hinzuweisen.

Kunden mithilfe von Videos und Fotos anzusprechen.“

