Google Chrome: Mit diesem Trick aktiviert ihr das neue Design

Zum 15. Geburtstag hat Google dem Browser Chrome einen neuen Anstrich geschenkt. Das neue Design fällt minimalistischer aus, zugleich soll es bessere persönliche Anpassungen und Bedienbarkeit ermöglichen. Neue Schriften und Menükonzepte bringen außerdem einen modernen Look ins Spiel. Das neue Design beruht auf Googles Designphilosophie Material You. Jetzt lässt es sich per Geheimmenü anschalten.

Refresh 2023 lässt sich per Chrome Flag aktivieren

Die Aktivierung funktioniert über sogenannte Chrome Flags, also versteckte Einstellungen, die du mit einem Spezialbefehl in der Adresszeile des Browsers aufrufen kannst. Gib einfach „chrome:flags“ ein, dann erscheint dieser experimentelle Bereich. Dort sind eine ganze Reihe Funktionen zu finden, die die Chrome-Entwickler ausprobieren oder ausprobiert haben. Achte darauf, dass du auf dem Reiter „Available“ unterwegs bist.

Seitenleiste und Redesign getrennt freischalten

Drei Schalter in den Chrome-Flags dienen dazu, den neuen Look anzuschalten. Du kannst sie per Eingabe in das Suchfeld oben finden. Der erste hört auf den Namen Chrome Refresh 2023, der zweite auf Chrome Webui Refresh 2023.

Zusätzlich lässt sich die neue Seitenleiste beim Schalter „Customize Chrome Side Panel“ aktivieren. Nach einem Neustart des Browsers sollten alle neuen Designelemente zu sehen sein. Dazu gehört statt dem Schloss ein Schieberegler-Symbol, das zu den Sicherheitsinformationen der Seite führt. Die Tabs sind nun flacher und etwas runder.

