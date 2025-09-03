Google entgeht der Zerschlagung: Chrome-Browser bleibt im Konzern

Google aus Mountain View im US-Bundesstaat Kalifornien hat im bisher größten Kartellverfahren seit zwei Jahrzehnten eine empfindliche Niederlage vermieden. Richter Amit Mehta vom Bezirksgericht in Washington, D.C. entschied, dass das Unternehmen seinen marktführenden Chrome-Browser nicht veräußern muss.

Damit wies der Richter die weitreichendste Forderung des US-Justizministeriums (Department of Justice, DOJ) zurück. Die Behörde hatte argumentiert, dass Googles Kontrolle über Chrome ein entscheidender Hebel zur Absicherung seines illegalen Suchmaschinenmonopols sei.

Milde Auflagen statt Zerschlagung

Anstelle einer Zerschlagung verhängte das Gericht eine Reihe deutlich milderer, verhaltensbezogener Auflagen, die über die nächsten sechs Jahre von einem technischen Komitee überwacht werden sollen. Google wird dazu verpflichtet, Konkurrent:innen Zugang zu bestimmten Suchindex-Daten und Nutzerkennzahlen zu gewähren.

Diese Maßnahme soll kleineren Suchmaschinen wie DuckDuckGo oder Perplexity helfen, die Qualität ihrer Ergebnisse zu verbessern und den massiven Datenvorsprung von Google zumindest in Teilen auszugleichen. Zudem darf Google Smartphone-Hersteller:innen den Zugang zum Play-Store nicht länger davon abhängig machen, dass sie auch andere Google-Apps wie die Suche oder eben Chrome vorinstallieren.

Die milliardenschweren Verträge, mit denen Google seine Suchmaschine als Standard bei Partnern wie Apple aus Cupertino oder der Mozilla Foundation platziert, bleiben hingegen grundsätzlich erlaubt. Richter Mehta befand, dass ein Verbot dieser Praxis den Partnern unverhältnismäßig schaden würde.

Ein Sieg mit Schattenseiten für Google

Obwohl dieses Urteil für Google einem Sieg gleichkommt, was sich auch in einem gestiegenen Aktienkurs widerspiegelte, ist der Fall für den Konzern nicht ausgestanden. Denn das Gericht bestätigte die ursprüngliche Feststellung, dass Google seine Marktmacht missbraucht und ein illegales Monopol im Suchmaschinenmarkt unterhält.

Der Richter kritisierte die Forderung des DOJ nach einer Abspaltung von Chrome als überzogen. In der Urteilsbegründung heißt es dazu, die Kläger hätten „mit der Forderung nach einer erzwungenen Veräußerung dieser wichtigen Vermögenswerte über das Ziel hinausgeschossen“, wie Ars Technica berichtet.

Google hat bereits angekündigt, gegen die Einstufung als Monopolist Berufung einlegen zu wollen. Dieser Schritt dürfte die Umsetzung der nun verhängten Auflagen um Monate, wenn nicht sogar Jahre, verzögern. Über die ursprünglichen Forderungen des Justizministeriums hatten wir bereits berichtet.

Was das Urteil für den Wettbewerb bedeutet

Die Entscheidung aus Washington, D.C. wird den Wettbewerb im Suchmaschinenmarkt nicht grundlegend verändern, setzt aber neue Leitplanken. Die Auflagen zur Datenweitergabe und die gelockerten Bündelungsvorgaben könnten qualifizierten Wettbewerber:innen den Markteintritt und das Wachstum erleichtern.

Gleichzeitig zementiert das Urteil die bestehenden Machtverhältnisse, indem es die lukrativen Standard-Suchmaschinen-Deals unangetastet lässt. Die Frage, wie die Dominanz von Big-Tech-Unternehmen wirksam reguliert werden kann, bleibt damit auch nach diesem wegweisenden Prozess eine zentrale Herausforderung für Behörden weltweit.