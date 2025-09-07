Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Kommentar
Verpasse keine News mehr!

Trotz Kursfeuerwerk: Warum Google durch das Chrome-Urteil langfristig schwächer wird

Dass der Such-Monopolist seinen Browser nicht abgeben muss, ist ein Sieg für den US-Tech-Konzern. Aber das letzte Wort in der Sache ist noch nicht gesprochen – und die Zugeständnisse an die Kläger nicht ohne, meint unser Autor.

Von Florian Zandt
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Trotz Kursfeuerwerk: Warum Google durch das Chrome-Urteil langfristig schwächer wird
Google bleibt Marktführer, aber die Konkurrenz bekommt Hilfestellung. (Foto: Alex Photo Stock / Shutterstock.com)

Im Googleplex in Mountain View knallen die Korken, die Aktie schießt auf den höchsten Wert der Firmengeschichte: Alphabet-Tochter Google hat gewonnen und dem Kartellrecht ein Schnippchen geschlagen. Vor allem muss der Tech-Konzern seinen Browser Chrome, den unangefochtenen Marktführer, nicht an die Konkurrenz verkaufen. Ende gut, alles gut?

Anzeige
Anzeige

Nicht ganz. Denn wer sich das sogenannte memorandum opinion des US-Bezirksrichters Amit Mehta, das übrigens noch kein abschließendes Urteil darstellt und erst von beiden Parteien akzeptiert werden muss, genauer anschaut, findet darin viele „Ja, aber“-Einschübe. Was definitiv stimmt: Das Abstoßen von Chrome ist ab jetzt kein Thema mehr. Die Argumente der Gegenseite, also des District of Columbia und der US-Regierung, sind für Mehta nicht stichhaltig.

Dafür muss Google an anderer Stelle ein paar dicke Brocken schlucken. Denn heutzutage sind Produkte, Software oder Hardware zwar wichtig, aber Geld wird mit Daten gemacht. Davon hat Google eine ganze Menge. Dazu gehört nicht nur der Suchindex selbst, sondern auch, wie Nutzer:innen mit den Ergebnissen interagieren. Und genau diese Daten muss die Firma jetzt, mit Einschränkungen und zu Grenzkosten, mit Wettbewerbern teilen.

Anzeige
Anzeige

Ein riesiger Datenschatz für die Konkurrenz

Das fängt mit einem aktuellen Schnappschuss des kompletten organisch gecrawlten Suchindex und ausgewählten Metadaten an. Heißt: Alle von Google erfassten Dokumente und dazugehörigen URLs, dazu Duplikats- und Spam-Bewertung sowie verwendeter Gerätetyp, gehen an die Wettbewerber.

Ebenfalls enthalten sind wichtige Einsichten zu Long-Tail-Suchen, also solchen, die nicht viel Suchvolumen abrufen, aber dafür enorm spezifisch sind. Die kann Google wie kein anderer Anbieter beantworten. Dass dieses Wissen jetzt in fremde Hände gerät, hilft KI-Suchmaschinen wie Perplexity dabei, ihren eigenen Suchindex aufzusetzen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Außerdem muss Google zu zwei noch zu definierenden Zeitpunkten in Teilen offenlegen, wie Nutzer:innen auf der Suchergebnisseite interagieren. Damit weiß die Konkurrenz in Zukunft zum Beispiel, worauf User:innen nach einer Suche klicken, wohin sie scrollen und worüber sie hovern. Die Auswertung dieser Verhaltensmuster ist für die Wettbewerber nicht nur im KI-Sektor eine willkommene Räuberleiter.

Nimmt man noch die Weitergabe von RankEmbed-Daten dazu, mit denen Google seine Suche nicht nur auf Keyword-Abfrage, sondern Auffinden und Zeigen von Seiten mit verwandten Konzepten optimiert, bekommt die Konkurrenz ein sauber verschnürtes Gesamtpaket für einen voraussichtlich geringen Preis.

Anzeige
Anzeige

Warum es dringend einen neuen Suchindex braucht

Klar, ganz hat die Klageseite ihre Forderungen nicht durchdrücken können. Besonders wenn es um die Offenlegung des geistigen Eigentums von Google in Form von bestimmten Mechanismen und Algorithmen geht. Aber gerade unter der aktuellen Trump-Regierung hätte der zuständige Richter die Wünsche der Kläger auch komplett ablehnen können. Die Suchdominanz des Tech-Konzerns bröckelt selbst mit den eingedampften Zugeständnissen. Und ganz ehrlich: Zeit wird’s.

Denn organische Suche, sei es auf Google, Duckduckgo, Yahoo oder Bing, hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verschlechtert. Der Algorithmus spült mit Vorliebe Ergebnisse auf die ersten Seiten, die entweder KI-Spam oder wenig vertrauenswürdig sind. Ohne Zusätze wie site:reddit.com oder das Ausschließen von KI-Resultaten ist das Suchen im Netz zum absoluten Höllentrip verkommen.

Dass Google jetzt den Deckel seiner Schatzkiste ein Stück weit hochklappen muss, kann für die Endnutzer:innen nur Gutes bedeuten, auch wenn der Konzern einen beachtlichen Teil seiner Marktmacht behält. Denn Angebote mit einem eigenen Suchindex wie Kagi oder das deutsch-französische joint venture European Search Perspective von Ecosia und Qwant profitieren von diesen Daten am meisten.

Anzeige
Anzeige

Und das wiederum könnte die Websuche wieder zu dem zu machen, was sie früher einmal war: nüchtern, aber nutzwertig. Bei diesem Ausblick knallen dann auch bei mir die Korken.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Google Chrome Browser
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare (1)

Community-Richtlinien

Nudel Strudel
07.09.2025, 00:35 Uhr

Es ist auf jeden Fall erstaunlich, dass ein US Gericht überhaupt eine Kerbe in Googles quasi-Monopol schlägt. Es wird sich zeigen, wie Google sich da herauswindet – mindestens rechne ich mit Verschleppung der Preisverhandlungen und dem Versuch nur alte Daten zu teilen. Dennoch ein gutes Signal, wenn Großkonzerne zwar von ihrem Erfolg profitieren dürfen, aber den Markt trotzdem stärken müssen.

Für die Browser Welt ist das auch keine leichte Entscheidung gewesen. Ein Verkauf hätte Mozilla und Firefox, dem einzigen noch relevanten Konkurrenten, vermutlich den Geldhahn abgedreht. Wahrscheinlich nicht gut für den Wettbewerb. Andererseits ist es auch nicht gut für den Wettbewerb und die Souveränität der Nutzer, wenn Chrome weiter ans Google Universum angeschlossen ist und nach dessen Interessen entwickelt wird. Am Ende vielleicht ein Pat, das man durch den Eingriff im Suchbereich zu lösen versucht.

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren