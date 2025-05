Google Chrome: Was ein Gerichtsverfahren über neue KI-Funktionen im Browser verrät

Bisher hatte Google seinen Echtzeit-Chatbot Gemini Live schon in verschiedenen Umfeldern integriert, wie zum Beispiel in Android-Smartphones oder Google Lens. Die Desktop-Version seines Webbrowsers Chrome hatte Google dabei ausgespart. Dies könnte sich nun ändern.

Anzeige Anzeige

Quasi-Bestätigung durch Justizministerium

Offiziell bestätigt hat Google die Implementierung von Gemini Live in Chrome noch nicht. Doch im Netz kursiert gerade ein Fund, der eben darauf hindeutet.

Es handelt sich dabei um eine Präsentationsfolie aus dem Kartellverfahren, das die USA gegen Google führt. Das US-Justizministerium hat die Folie veröffentlicht.

Anzeige Anzeige

Offizielle Enthüllung bei der I/O?

„Chrome ist auf dem Weg, das Beste von Google und persönlichen KI-Agenten auf eine unserer beliebtesten Plattformen zu bringen“, ist die Folie aus dem Herbst 2024 überschrieben.

Darunter ist ein Zeitstrahl abgebildet. Er ist in drei Abschnitte unterteilt: 2024, 2025 und die Zeit darüber hinaus. Im Bereich zu 2024 geht es um die bisherige Integration von Künstlicher Intelligenz, namentlich in der Suche mit Google Lens.

Anzeige Anzeige

Interessant wird es dann bei 2025. „Wir bringen Googles persönliche KI zu Chrome Desktop mit Gemini Live“, heißt es dort. Als Startpunkt wird die I/O 2025 genannt. Lange gedulden müssen wir uns also nicht. Die diesjährige Entwicklerkonferenz geht am 20. und 21. Mai 2025 in Mountain View über die Bühne.

Was Google darüber hinaus plant, bleibt allerdings geheim. Den betreffenden Zeitabschnitt hat das Justizministerium für die Veröffentlichung mit dem Vermerk “vertraulich” geschwärzt.

Anzeige Anzeige

KI-Konversation in Echtzeit im Browser

Was würde eine Implementierung von Gemini Live in Chrome bedeuten? Die User:innen könnten sich in Echtzeit mit dem Chatbot unterhalten, in der Form einer annähernd natürlichen Konversation. Sie können den KI-Assistenten unterbrechen und ihn zum Beispiel bitten, bei der Google-Suche nachzuschärfen oder den Fokus zu ändern.

Wie Windows Latest entdeckt haben will, soll Gemini bei Windows als Widget in einer Sidebar erscheinen. Der KI-Assistent wäre demnach nicht nur im Browser, sondern auch eigenständig nutzbar. Darin soll es der Art und Weise ähneln, wie Microsoft Edge Copilot integriert hat. In ein paar Tagen wissen wir mehr.

Googles neue KI-Suche geht nach hinten los

7 Bilder ansehen Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Mehr zu diesem Thema