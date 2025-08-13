Anzeige
Google Discover zeigt mehr KI-Zusammenfassungen: Warum Publisher um ihren Traffic bangen

In Google Discover tauchen immer mehr AI Overviews auf und minimieren Publisher-Traffic. Eine neue Quellenauswahl für User könnte für Medien Fluch und Segen zugleich sein.

Von OnlineMarketing.de Redaktion
3 Min.
Google Discover zeigt mehr KI-Zusammenfassungen: Warum Publisher um ihren Traffic bangen

Google erweitert AI Overviews in Discover und führt bevorzugte Quellen für Top Stories ein. (Foto: Marco Lazzarini / Shutterstock)

„We send billions of clicks to websites every day“,

erklärte Googles Search-Chefin Liz Reid erst kürzlich erneut als Reaktion auf die Sorgen der Publisher. Diese beziehen sich vor allem auf AI Overviews und den AI Mode Googles. Denn die KI-Suchmodi sorgen dafür, dass viele Suchanfragen schon auf Googles Ergebnisseiten enden und Klicks ausbleiben. Diese Entwicklung wird durch Studien untermauert und mutet ganz logisch an. Google lobt die Klick-Qualität und die Integration von mehr Links denn je, da diese in den AI Overviews vielfach mit angezeigt werden. Gleichzeitig klagen die Publisher über große Probleme, von der Suchmaschine neben Impressions auch viele Klicks zu erhalten.

Verstärkt wird diese Unsicherheit nicht zuletzt dadurch, dass die KI-Übersichten inzwischen auch bei Discover auftauchen – und den Traffic von dort ebenso einschränken können. Jetzt spielt Google sogar vermehrt AI Overviews in diesem Bereich aus. Währenddessen sorgt ein Preferred-Sources-Feature für die Suche bei Usern für mehr Kontrolle. Doch Publisher könnten auch darin ein Problem bei der Traffic-Generierung über Google sehen.

Discover mit mehr Informationen im Feed: AI Overviews schränken Traffic ein

Schon im Juli wurde deutlich: Googles Discover-Feed in der App zeigt ersten Nutzer:innen nun AI Summaries an. Diese beinhalten eine KI-generierte Zusammenfassung von Schlagzeilen, die von mehreren Publishern aufgegriffen wurden – die Logos letzterer werden in der oberen linken Ecke über den Summaries angezeigt. Google merkt unter der Zusammenfassung an, dass diese mit KI erstellt wurde und daher Fehler enthalten kann. Obwohl noch kein umfassender Roll-out erfolgt ist – wir sehen zum Beispiel im Test noch keine KI-Zusammenfassungen in Discover –, weitet Google allem Anschein nach die Integration aus. Der SEO-Experte Glenn Gabe berichtet auf Threads von einem erhöhten Aufkommen der AI Overviews in seinem Discover-Feed.

Einige Zeit sah er nur ein oder zwei Zusammenfassungen im Feed, jetzt sind es deutlich mehr. So dürfte es auch anderen Usern ergehen. Die Tech-Expertin und Gründerin von MobileMoxie, Cindy Krum, deutet auf ein weiteres Problem für Publisher in Discover hin, einem Bereich, der grundsätzlich für viel Traffic bei News-Artikeln sorgen kann. Denn die inzwischen öfter integrierten Karusselle mit „More updates for you“, die Follow-up-Informationen zu präsentierten Themen versprechen, führen nicht zu Artikeln und Websites. Sie führen zu AI Overviews in der Google-Suche.

Die AI Overviews werden laut Google bereits über 1.5 Milliarden Menschen angezeigt, Tendenz steigend. Daten von Similarweb deuteten zuletzt darauf hin, dass der organische Traffic für News-Publisher in den USA durch diesen KI-Modus um 26 Prozent zurückgegangen ist. Das Problem ist real und wird Publisher mehr und mehr beschäftigen.

Favorisierte Quellen für Top Stories auswählen: Gut für User, problematisch für die Suche?

Ein weiteres neues Feature von Google, das sich nicht auf die KI-Suche bezieht, dürfte einigen Publishern ebenfalls Sorgen bereiten. Die neue Preferred-Sources-Einstellung in der Suche erlaubt Nutzer:innen in den USA und Indien, für Top Stories in den Suchergebnissen ihre Lieblingsseiten einzustellen. Dazu müssen sie einfach bei den Top Stories auf das News-Icon klicken und können aus der Auswahl oder durch Eingabe ihre Lieblingsseiten eingeben. In der Folge zeigt Google bei den Top Stories mehr Inhalte dieser Publisher an. Inhalte anderer Seiten werden ebenfalls angezeigt, nur in geringerer Frequenz und Quantität. Wer in den USA die Google Labs nutzt und bereits entsprechende Einstellungen vorgenommen hat, kann seine Quellenpräferenzen einfach auf die Top Stories übertragen.

Aus User-Sicht ist das eine willkommene Ergänzung. So können Websites, die man nicht besucht oder besuchen möchte, hinter den favorisierten Optionen zurückstehen. Das kann zwar die Informationsrezeption in einer Blase fördern, ist jedoch in diesem Punkt nicht anders als in sozialen Medien, wenn man bestimmten Publisher-Accounts folgt. Allerdings könnten gerade kleinere Publisher, die womöglich in solch einer Vorauswahl nur selten angewählt werden, schließlich an Sichtbarkeit im Bereich Top Stories verlieren. Die Autorität von großen Marken, auch Medienmarken, spielt auf Google seit jeher eine zentrale Rolle. Und so dürften populäre Publisher von dem Preferred-Choices-Feature profitieren, viele andere könnten jedoch einen weiteren etwaigen Faktor für den Traffic-Verlust fürchten.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

