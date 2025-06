Google Docs bekommt Gemini-Funktionen: Was die KI für euch übernehmen kann

Durch Google Gemini landen immer mehr KI-Funktionen in beliebten Apps des Tech-Riesen. Für das Workspace-Abo haben die Neuerungen Anfang des Jahres aber auch eine Preiserhöhung nach sich gezogen. Damit Nutzer:innen für ihr Geld aber weiterhin mit neuen KI-Funktionen versorgt werden, rollt Google jetzt das nächste Feature aus. Dieses Mal dürfen sich alle freuen, die Google Docs auf einem Android-Gerät nutzen.

Google Docs: Was Gemini jetzt für Android-User:innen übernehmen kann

Wie Google in einer Ankündigung schreibt, wird Docs auf Android-Smartphones und -Tablets jetzt mit der „Power von Gemini“ ausgestattet. Im ersten Schritt ist die KI dazu in der Lage, auf eure Dokumente in der Mobile-App zuzugreifen, um sie für euch zusammenzufassen. Dabei kann Gemini wichtige Informationen herausstellen und Verbesserungen vorschlagen.

Zudem kann Gemini spezifische Informationen aus einem langen Dokument für euch heraussuchen und Docs aus bestehenden Ideen für euch erstellen. So könnt ihr der KI etwa die aufgeschriebenen Ideen aus einem Brainstorming-Meeting geben, um sie zu ordnen und übersichtlicher zu machen. Google betont allerdings, dass „Help me write“, „Help me Create“ und die Bildgenerierung über die Android-App von Google Docs noch nicht zur Verfügung stehen. Neue Dokumente oder Bilder komplett von der KI erstellen zu lassen, ist also nicht möglich.

Um Gemini in Google Docs nutzen zu können, müsst ihr lediglich die Android-App aufrufen und ein bestehendes Dokument öffnen. Alternativ könnt ihr auch ein neues Doc anlegen. Solltet ihr für den KI-Dienst freigeschaltet sein, seht ihr oben rechts eine neue Schaltfläche – das Sternchen von Gemini. Über dieses Symbol lassen sich die neuen Funktionen aufrufen.

Allerdings müsst ihr dafür ein paar Voraussetzungen erfüllen. Zunächst müsst ihr das Business- oder Enterprise-Abo von Google Workspace abgeschlossen haben oder für Gemini Education (Premium) bezahlen. Ferner muss Google die Funktionen zunächst für euch freischalten. Der Rollout dafür läuft seit dem 9. Juni 2025, aber nur an erste User:innen. Der vollständige Rollout an alle genannten Abonnent:innen soll dann am 2. Juli 2025 erfolgen.

