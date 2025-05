Google Drive: Gemini schaut jetzt deine Videos – und du sparst wertvolle Zeit

Google erweitert die Fähigkeiten seines KI-Modells Gemini innerhalb von Google Drive. Die nun angekündigte Neuerung ermöglicht es Nutzer:innen, Videoinhalte direkt in ihrem Cloud-Speicher zusammenfassen zu lassen und spezifische Fragen zum Inhalt zu stellen, wie das Unternehmen im Google Workspace Updates Blog bekannt gab. Ziel ist es, den Zugriff auf Informationen in Videos erheblich zu beschleunigen und so den Arbeitsalltag vieler Anwender:innen effizienter zu gestalten.

Anzeige Anzeige

Intelligenter Video-Assistent direkt im Blick

Die Funktion ist denkbar praktisch integriert. Ihr könnt über die bekannte Overlay-Vorschau von Google Drive oder in einem eigenständigen Dateibetrachter (geöffnet in einem neuen Browser-Tab) auf die Gemini-Funktionen zugreifen. Ein Klick auf die Schaltfläche „Gemini fragen“ (erkennbar am Stern-Symbol) öffnet die Seitenleiste, in der ihr mit Gemini chatten könnt.

Hierüber könnt ihr dann Befehle wie „Fasse dieses Video zusammen“ oder gezielte Fragen wie „Liste die Aktionspunkte aus dieser Meeting-Aufzeichnung auf“ oder „Was sind die Highlights aus diesem Ankündigungsvideo?“ eingeben. Gemini analysiert daraufhin den Videoinhalt und liefert die gewünschten Informationen. Das kann besonders bei langen Aufzeichnungen von Besprechungen, Schulungsvideos oder ausführlichen Produktvorstellungen eine erhebliche Zeitersparnis für euch bedeuten.

Anzeige Anzeige

Technische Voraussetzungen und Verfügbarkeit

Eine wichtige Voraussetzung für die Nutzung der Videoanalyse ist, dass für die betreffenden Videos Untertitel aktiviert sind, da Gemini auf diese für die Inhaltsanalyse zurückgreift. Administratoren:innen von Google Workspace müssen zudem sicherstellen, dass die „intelligenten Funktionen und Personalisierung“ in der Admin-Konsole für ihre Nutzer:innen aktiviert sind und die automatische Untertitelerstellung für Videos in ihrer Domain freigeschaltet ist.

Die neue Funktion wird zunächst ausschließlich in englischer Sprache angeboten. Der Rollout für Domains mit schneller Veröffentlichung hat bereits am 28. Mai 2025 begonnen und kann dort bis zu 15 Tage in Anspruch nehmen. Für Domains mit geplanter Veröffentlichung soll der vollständige Rollout ab dem 16. Juni 2025 innerhalb von ein bis drei Tagen erfolgen.

Anzeige Anzeige

Verfügbar ist das Feature für Abonnent:innen der Google Workspace Business Standard und Plus sowie Enterprise Standard und Plus. Auch Kund:innen mit dem Gemini Education oder Gemini Education Premium Add-on und Nutzer:innen von Google One AI Premium profitieren davon. Wer bereits zuvor die Add-ons Gemini Business oder Gemini Enterprise erworben hatte, erhält die Funktion ebenfalls.

Ein weiterer Schritt zu mehr Produktivität

Die Integration von Gemini zur Videoanalyse ist ein weiterer logischer Schritt von Google, um seine Workspace-Suite mit KI-gestützten Produktivitätswerkzeugen aufzuwerten. Für viele Teams und Einzelpersonen, die regelmäßig mit Videoinhalten arbeiten, dürfte diese Neuerung eine willkommene Erleichterung im Arbeitsalltag darstellen.

Anzeige Anzeige

Interessanterweise erwähnt The Verge im Kontext dieser Neuerung auch eine weitere, separate Verbesserung für Google Drive: Zukünftig sollen im Analytics-Bereich des Detailbereichs auch Interaktionsdaten, wie die Anzahl der Videoaufrufe, angezeigt werden. Dies gibt Ersteller:innen von Inhalten eine bessere Vorstellung davon, wie ihre Clips genutzt werden.