Google Finance: KI-Chatbot soll dich künftig in Finanzfragen beraten

Google hat sich offenbar komplett dem Thema KI verschrieben. In den kommenden Wochen und Monaten werden KI-Tools in alle Produkte des Suchmaschinenkonzerns einziehen – so sie bisher noch verschont geblieben sind.

Anzeige Anzeige

KI-Chatbot soll Finance-Nutzer beraten

Die KI-Integration macht auch vor der Finanz-App Google Finance (Finanzen) nicht halt. Die Anwendung sei „mit KI im Kern“ neu konzipiert worden, wie Google mitteilt. Sichtbarste Änderung: Künftig soll ein KI-Chatbot Nutzer:innen in Finanzfragen beraten.

Dabei könnten sie detaillierte Fragen zur Finanzwelt stellen und würden umfassende Antworten erhalten – inklusive Links zu den relevanten Websites. Nutzer:innen sollen so künftig nicht mehr mehrere einzelne Details, etwa zu Aktien, recherchieren müssen.

Anzeige Anzeige

Was ist, wenn der KI-Berater halluziniert?

Stattdessen bekämen sie von dem KI-Chatbot als Antwort auf komplexe Recherchefragen „hilfreiche Analysen und neue Erkenntnisse“. Auf ein spezielles KI-Chatbot-Problem ist Google bei der Ankündigung der neuen KI-Funktionen für die Finance-App allerdings nicht eingegangen: das Halluzinieren.

Denn Finanzinformationen oder Anlagestrategien sind sicher eines der sensibleren Themen, in denen Nutzer:innen sich möglicher fehlerhafter Ratschläge gewahr sein sollten. In bisherigen Studien haben sich KI-Chatbots, auch jene von Google, jedenfalls noch nicht als Finanzgenies erwiesen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ob sich die Google-KI in dieser Hinsicht schon gebessert hat, werden Tests in den kommenden Wochen zeigen müssen. Wie OpenAI-Chatbot ChatGPT sich beim Aktienhandel schlägt, versucht gerade ein Reddit-Nutzer herauszufinden. Die Zwischenbilanz war jedenfalls positiv.

Google hat der Finance-App im Rahmen des Redesigns aber noch weitere neue Funktionen verpasst. So soll es neue Chart-Tools geben, deren Anzeige je nach Wunsch anpassbar ist. Außerdem hat Google die Verfügbarkeit neuer Daten in Aussicht gestellt. Es sollen etwa die Kurse weiterer Rohstoffe und Kryptowährungen ergänzt werden.

Anzeige Anzeige

Ebenfalls neu im Finance-Portfolio soll ein sogenannte Live-Feed sein. Darin erscheinen wichtige Marktinformationen beziehungsweise News-Schlagzeilen aus dem Finanzbereich in Echtzeit.

Finance-App im neuen Design kommt bald

Aktuell spricht Google noch von einem Test der neuen Finance-Oberfläche. Sie soll in den kommenden Wochen zunächst für Nutzer:innen in den USA zugänglich gemacht werden.

7 Bilder ansehen Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Wer das neue Design oder den KI-Chatbot nicht mag, kann laut Google per Mausklick wieder zur alten Version der Finance-App zurückkehren. Wann das neue Google Finance (Finanzen) in Deutschland an den Start geht, ist noch unklar.

Mehr zu diesem Thema