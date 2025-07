Erinnerungen zum Leben erwecken: Google bringt Video-KI Veo in die Fotos-App

Bisher schon in der Gemini-App und bei Youtube verfügbar, hat Google die Foto-zu-Video-KI Veo jetzt auch in seine Bilder-App integriert. Damit können Nutzer:innen ihre in Google Fotos gespeicherten statischen Bilder auf Knopfdruck in bis zu sechssekündige Kurz-Videos umwandeln.

Bild-zu-Video-KI in Google Fotos

In einem Blogeintrag nennt Google als Beispiel etwa ein Selfie mit Freund:innen, das man zum Leben erwecken könne oder die eigenen Eltern, die den Betrachter:innen von einem Kinderfoto zulächeln. Die Funktion steht Android- und iOS-Nutzer:innen zur Verfügung – allerdings derzeit nur in den USA.

Um die Umwandlung zu starten, wählen Nutzer:innen ein Foto und einen von zwei Modi aus – „Einfache Bewegungen“ oder das aus der Google-Suche bekannte „Auf gut Glück“. Nach rund einer Minute steht das Kurzvideo zum Teilen oder Speichern zur Verfügung.

Funktion kostenlos nutzbar

Anders als etwa in der Gemini-App lässt sich Foto-zu-Video-Funktion in Google Fotos offenbar kostenlos nutzen. Unklar ist noch, wie viele Kurzvideos Nutzer:innen damit erstellen können und in welchem Zeitraum.

Darüber hinaus hat Google mit Remix eine weitere Funktion vorgestellt. Damit lassen sich Fotos mit Menschen oder Tieren – ähnlich wie bei ChatGPT – in verschiedene Stile transformieren. Google nennt hier die Bereiche Anime, Comics, Skizzen oder 3D-Animationen. Dieses Feature soll in den kommenden Wochen in den USA ausgerollt werden.

Google sammelt Features in Create-Tab

Um die bisherigen und die neuen Bildbearbeitungsfunktionen an einem Ort zu konzentrieren, wird es Google Fotos ab August 2025 einen neuen Tab geben: Create. In diesem „Kreativ-Hub“ (Google) sollen dann auch mögliche weitere KI-Tools zu finden sein.

Um Sicherheit und Transparenz bei der KI-Bild- und Videoerstellung per Fotos-App zu gewährleisten, verpasst Google den so erstellten Inhalten sein unsichtbares digitales Wasserzeichen SynthID. Die aus den Fotos erstellten Kurzvideos erhalten zudem ein sichtbares Wasserzeichen, ähnlich wie bei den mit Gemini erstellten.

Wann startet die KI-Funktion in Deutschland?

Wann die Funktion auch in Deutschland startet, ist derzeit nicht bekannt. Ebenso wenig, ob Google sich die Nutzung der Foto-zu-Video-KI irgendwann doch bezahlen lässt. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.