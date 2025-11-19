Google veröffentlicht Gemini 3: Das soll der neue KI-Assistent alles können

Google hat mit der Einführung von Gemini 3 begonnen. Der KI-Assistent ist ab sofort in der Gemini-App und der Google-Suche verfügbar und soll Verbesserungen in den Bereichen Programmierung und logisches Denken bieten, teilte Google in einem Blogbeitrag mit. Laut Google handelt es sich dabei um das intelligenteste und präziseste KI-System, dass das US-Unternehmen je hervorgebracht hat.

Alle Nutzer:innen bekommen Zugriff auf Gemini 3 Pro

Da GPT-5 einen holprigen Start hinter sich habe, bietet sich laut The Verge für Google damit die Chance, „OpenAI zu überholen und sich an die Spitze der verbraucherorientierten KI-Modelle zu setzen.“

Neu ist bei der Einführung von Gemini 3, dass erstmals alle Nutzer:innen ab dem ersten Tag Zugriff auf das neue Flaggschiffmodell Gemini 3 Pro in der Gemini-App erhalten. Auch Abonnent:innen der Google-Suche erhalten Gemini 3 Pro. Tulsee Doshi, Senior Director und Produktchefin von Google Deepmind, erklärte, dass das neue KI-Modell dabei helfen soll, Informationen universell zugänglich und nutzbar zu machen. Dafür soll das „Paradigma reiner Textantworten“ verlassen und den Nutzer:innen eine „viel umfassendere und detailliertere Ansicht dessen“ geboten werden, „was sie tatsächlich sehen können“.

Text, Bilder und Audio werden gleichzeitig verarbeitet

Gemini 3 Pro sei „nativ multimodal“: Das bedeutet, es kann Text, Bilder und Audio gleichzeitig verarbeiten, anstatt sie getrennt zu behandeln. Laut Google kann Gemini 3 Pro beispielsweise Fotos von Rezepten übersetzen und diese dann in ein Kochbuch verwandeln oder interaktive Karteikarten basierend auf einer Reihe von Videovorträgen erstellen. Mit Gemini 3 beginne eine „neue KI-Ära“, teilte Google selbstbewusst mit.

Das verbesserte KI-Modell soll zudem „generative Oberflächen“ ermöglichen. Dieses Tool, das Google in den Gemini Labs testet, erlaubt es Gemini 3 Pro, ein visuelles, zeitschriftenartiges Format mit durchblätterbaren Bildern oder ein dynamisches Layout mit einer auf deine Aufgabenstellung zugeschnittenen Benutzeroberfläche zu erstellen.

Googles Seitenhieb gegen OpenAI

Google teilte außerdem gegen OpenAI aus und beschreibt Gemini 3 Pro als weniger anfällig für die Art von leeren Versprechungen wie bei ChatGPT. Laut Doshi werden die Nutzer:innen „merkliche“ Verbesserungen bei den Antworten von Gemini 3 Pro feststellen. Google beschreibt sie als „intelligent, prägnant und direkt“ und betonte: „Klischees und Schmeicheleien werden durch echte Erkenntnisse ersetzt, sie erfahren, was sie hören müssen, nicht nur, was sie hören wollen.“

Das verbesserte KI-Modell ist auch die Basis für die experimentelle Funktion „Gemini Agent“, die Aufgaben in der Gemini-App automatisch übernehmen soll – beispielsweise das Organisieren von E-Mails oder die Recherche und Buchung von Reisen.