Diese neue Gmail-Funktion spart euch viel Zeit – doch es gibt einen Haken

Google hat eine bedeutende Neuerung für seine populäre E-Mail-Anwendung Gmail angekündigt. Eine Funktion auf Basis der hauseigenen Künstlichen Intelligenz Gemini soll Nutzer:innen künftig dabei helfen, lange und komplexe E-Mail-Konversationen schneller zu erfassen. Das Ziel: eine erhebliche Zeitersparnis und ein besserer Überblick im digitalen Schriftverkehr.

Automatische Zusammenfassungen direkt in der App

Die neue Funktion, von Google als „Gemini Summary Cards“ (auf Deutsch etwa: Gemini-Zusammenfassungs-Karten) bezeichnet, wird direkt in die Gmail-Apps für Android- und iOS-Geräte integriert. Wie der Google Workspace Blog in einem aktuellen Beitrag erläutert, analysiert Gemini künftig eigenständig E-Mail-Verläufe. Erkennt die KI, dass eine Konversation beispielsweise durch viele Antworten oder ihre schiere Länge unübersichtlich wird, generiert sie automatisch eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.

Diese Kurzdarstellung erscheint dann direkt am oberen Rand des E-Mail-Inhalts. Ein großer Vorteil dabei: Die Zusammenfassungen werden dynamisch aktualisiert, sobald neue Nachrichten im Thread eintreffen. So sollen Nutzer:innen stets auf dem aktuellen Stand bleiben, ohne sich mühsam durch alle einzelnen Beiträge arbeiten zu müssen. Bisher war es zwar schon möglich, Zusammenfassungen manuell anzustoßen, die neue Automatik verspricht jedoch einen deutlich flüssigeren Arbeitsablauf.

Der Haken: Exklusivität und aktuelle Einschränkungen

So vielversprechend die neue Funktion klingt, einen Wermutstropfen gibt es: Sie steht vorerst nicht allen Gmail-Nutzer:innen zur Verfügung. Die automatischen Zusammenfassungen sind an kostenpflichtige Abonnements gekoppelt. Profitieren werden Abonnent:innen von Google Workspace in den Tarifen Business Starter, Standard und Plus sowie Enterprise Starter, Standard und Plus. Ebenfalls eingeschlossen sind Nutzer:innen von Google One AI Premium und solche mit bestimmten Gemini Education Add-ons. Wer Gmail in der kostenlosen Standardversion nutzt, geht zumindest vorerst leer aus.

Ferner gibt es weitere aktuelle Einschränkungen. Die KI-gestützte Zusammenfassung funktioniert momentan ausschließlich für E-Mail-Verläufe in englischer Sprache. Wann Unterstützung für Deutsch oder andere Sprachen folgen wird, ist bisher nicht bekannt. Auch eine Implementierung in die Desktop-Version von Gmail wurde von Google bisher nicht angekündigt, die Funktion bleibt also zunächst auf die mobilen Apps beschränkt. Wie The Verge anmerkt, bleibt unklar, ob und wann diese Beschränkungen aufgehoben werden.

Rollout und Einstellungen für versierte Nutzer:innen

Die Einführung der neuen Funktion erfolgt schrittweise. Für sogenannte „Rapid Release Domains“ ist sie laut Google bereits seit Ende Mai 2025 verfügbar. Andere Workspace-Installationen („Scheduled Release Domains“) sollen innerhalb von bis zu 15 Tagen folgen. Administratoren von Google Workspace haben in der Admin-Konsole die Möglichkeit, die Standardeinstellungen für die Personalisierung anzupassen. Damit die Funktion greift, müssen bei den Endnutzer:innen die „intelligenten Funktionen“ sowie die Personalisierungsoptionen in Gmail, Chat, Meet und Google Workspace aktiviert sein.

Sollte eine automatische Zusammenfassung einmal nicht erscheinen, bleibt die Option, diese manuell über den bekannten Button „Diese E-Mail zusammenfassen“ anzufordern.

Einordnung in Googles KI-Strategie

Diese Neuerung ist ein weiterer Beleg für Googles Bestreben, seine Gemini-KI tief in das eigene Produktportfolio zu integrieren. Das Unternehmen aus Mountain View im US-Bundesstaat Kalifornien sieht in der künstlichen Intelligenz einen Schlüssel zur Steigerung der Nutzer:innenproduktivität.

Die automatische E-Mail-Zusammenfassung reiht sich ein in eine Serie von KI-gestützten Verbesserungen, die von Texterstellung bis hin zur Informationssuche reichen. Die Integration in ein so zentrales Werkzeug wie Gmail unterstreicht die Bedeutung, die Google dieser Technologie beimisst.

Engadget verweist in diesem Kontext auch auf weitere Gemini-Funktionen in Gmail, wie Hilfe beim Verfassen von E-Mails oder das Auffinden von Informationen aus dem Posteingang oder Drive-Dateien, sowie auf kommende Features wie personalisierte Smart Replies, die auf der I/O 2025 vorgestellt wurden.

Fazit: Ein nützliches Werkzeug mit begrenztem Zugang

Die automatischen Gemini-Zusammenfassungen in Gmail stellen unbestritten eine wertvolle Erweiterung für alle dar, die täglich mit einer großen Menge an E-Mails konfrontiert sind. Die potenzielle Zeitersparnis und der verbesserte Überblick sind erhebliche Vorteile im oft hektischen Arbeitsalltag.

Der „Haken“ der Exklusivität für zahlende Kund:innen und die aktuellen sprachlichen sowie plattformspezifischen Beschränkungen trüben das Bild für die breite Masse der Gmail-Nutzer:innen jedoch erheblich. Für Unternehmen und Einzelpersonen, die bereits in das Google Workspace-Ökosystem oder Google One AI Premium investieren, ist die Funktion eine willkommene und nützliche Ergänzung.

Es bleibt spannend zu beobachten, wie schnell Google die Unterstützung für weitere Sprachen und Plattformen ausbaut und ob diese zeitsparende Technologie eines Tages auch den Weg in die kostenlose Gmail-Version finden wird. Bis dahin ist es ein Premium-Feature, das die digitale Produktivität für einen ausgewählten Kreis optimiert.

