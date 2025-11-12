Anzeige
Kommentar
5,5 Milliarden für Deutschland: Google schmeißt mit Geld – Europa könnte den Preis dafür zahlen

Google investiert Milliarden in Deutschlands digitale Infrastruktur – und das ausgerechnet kurz vor dem europäischen Gipfel zur digitalen Souveränität. Die Begeisterung der Bundesregierung darüber wirft Zweifel auf, ob sie es mit der technologischen Unabhängigkeit wirklich noch ernst meint.

Von Ingmar Höhmann
3 Min.
5,5 Milliarden für Deutschland: Google schmeißt mit Geld – Europa könnte den Preis dafür zahlen
Enge Bande: Googles Zentraleuropa-Chef Philipp Justus (l.) und Vizekanzler Lars Klingbeil bei der Vorstellung des Google-Investitionsplans für Deutschland in Berlin. (Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/M. Gränzdörfer)

Eines muss man Google lassen: Das Timing stimmt. Genau eine Woche vor dem europäischen Gipfel für digitale Souveränität in Berlin kündigte der Techgigant an, 5,5 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren. “Das ist genau das, was wir jetzt brauchen”, freute sich Finanzminister Lars Klingbeil. Die Google-Milliarden seien “echte Zukunftsinvestitionen in Innovationen, Künstliche Intelligenz, die klimaneutrale Transformation und zukünftige Arbeitsplätze in Deutschland”.

Angesichts solcher Lobhudelei eines deutschen Vizekanzlers steht zu befürchten, dass beim Gipfel in Berlin die deutsche Position nun eher wachsweich ausfallen könnte. Dabei sollte das Treffen mit den höchsten Staatsvertretern doch “ein starkes Signal für die Zusammenarbeit in Europa” setzen; man wolle die “digitale Transformation auf dem Kontinent aktiv gestalten”. „Digitale Souveränität ist ein zentraler Pfeiler für die wirtschaftliche Stärke und strategische Unabhängigkeit Europas“, ließ Digitalminister Karsten Wildberger noch im August verlauten

Fragen zu Datensicherheit und Nachhaltigkeit

Auf der einen Seite Unabhängigkeit von US-Konzernen wie Google zu fordern, diese dann aber gleichzeitig über den grünen Klee zu loben, sobald sie Investitionen versprechen, ist ein Widerspruch in sich. Denn klar ist: Wer digital souverän sein will, braucht auch eigene Infrastrukturen – und den Willen, unbequeme Wahrheiten anzusprechen. So wichtig Rechenkapazitäten für Europa auch sind: Gehören sie Hyperscalern wie Google, Amazon oder Microsoft, bringen sie einige Nachteile mit sich.

Erstens ist da das Thema Datensicherheit. Laut US Cloud Act dürfen US-Behörden auf Daten von US-Unternehmen zugreifen, selbst wenn diese auf Servern in Europa liegen. Zwar versprechen Konzerne wie AWS und Google, dass ihre Daten sicher seien. Doch das ändert nichts an der Gesetzeslage. Das gleiche Thema treibt auch die Bundeswehr um, die sich für eine “private Cloud” von Google entschieden hat.

Zweitens: Nachhaltigkeit. Rechenzentren wie die von Google verbrauchen enorme Mengen an Strom. Zwar will Google hier erneuerbare Energien beziehen, aber der Bedarf steigt ja trotzdem. Das heißt: Letztlich müssen mehr Erzeugungskapazitäten entstehen – und das könnten just die neuen klimaschädlichen Gaskraftwerke sein, die Wirtschaftsministerin Katherina Reiche bauen lassen will. Google kann natürlich zum Ausgleich auch CO2-Zertifikate kaufen, doch das hat gleich mehrere negative Folgen. Unter anderem ist die Berechnung hoch umstritten.

Wenn Vizekanzler Klingbeil dennoch von einer „klimaneutralen Transformation“ spricht, spielt er damit vermutlich auf die Nutzung der Abwärme des geplanten Google-Rechenzentrums an. Tatsächlich soll die Anlage im hessischen Dietzenbach ihre Abwärme in das Fernwärmenetz einspeisen. Doch der Energieverbrauch erhöht sich trotzdem – und eine gesteigerte Nachfrage führt, wie jeder VWL-Student im Grundstudium lernt, zu höheren Preisen. Über die Fernwärme sollten sich die Bürger:innen in der Region im Übrigen nicht allzu sehr freuen, denn diese ist in der Regel teurer als andere Heizungsformen. Kurz gesagt: Weder das Klima noch die Verbraucher:innen werden von Googles Investition profitieren.

Faire Chance für europäische Anbieter?

Und drittens gilt es zu bedenken, dass der US-Konzern das Geld natürlich nur investiert, weil er sich damit Gewinne erhofft. Wer die digitale Infrastruktur besitzt, kontrolliert die Wirtschaft, die von ihr abhängt. Im Sinne der digitalen Souveränität wäre es eigentlich besser, wenn europäische Unternehmen mit entsprechender Förderung solche Datenzentren errichten würden – und darauf entsprechende Cloud- und Software-Angebote entwickeln könnten.

In einer Rede vor dem Digitalverband Bitkom formulierte es Digitalminister Wildberger so: „Entscheidend für diese Souveränität ist, dass wir über eigene Gigafactories verfügen, um die neue Softwareentwicklung durch KI entschlossen zu nutzen, und dass europäische Cloud-Anbieter eine faire Chance bekommen.“ Wie das mit einer Infrastruktur gehen soll, die US-Techkonzernen gehört, bleibt schleierhaft.

Auf dem Gipfel in Berlin wird sich zeigen, wie ernst es die Bundesregierung mit der digitalen Souveränität meint. Andere Länder versuchen erst gar nicht mehr, den Anschein zu erwecken, selbst über ihre technologische Zukunft bestimmen zu wollen – etwa Großbritannien. Die britische Regierung rollte beim jüngsten Besuch von US-Präsident Donald Trump auch den Tech-CEOs aus Amerika unverhohlen den roten Teppich aus. König Charles bewirtete Apple-Chef Tim Cook, Nvidia-CEO Jensen Huang und Sam Altman von OpenAI beim offiziellen Dinner gleich mit – wie kleine Unterkönige eben.

Großbritannien zeigt übrigens auch, dass es bei den Summen der US-Techkonzerne beliebig weit nach oben gehen kann. Angekündigt wurden beim Trump-Besuch nämlich Investitionen von mehr als 170 Milliarden Euro. Wenn sich das Stillhalten der deutschen Regierung beim Thema digitale Souveränität nun für schlappe 5,5 Milliarden Euro erkaufen ließe, wäre das ein echter Schnäppchenpreis. Und auch das muss man Google lassen: Rechnen können sie im Silicon Valley. Deutschland könnte recht billig zu haben sein.

Wie kann Europa seine digitale Souveränität zurückgewinnen? t3n-Chefredakteur Marcel Romahn spricht dazu mit Jan Philipp Albrecht, dem Architekten der DSGVO, auf dem t3n Virtual Summit am 5. Dezember. Hier könnt ihr euch kostenlos anmelden.

