Am 10. Mai findet Googles Entwicklerkonferenz I/O 2023 statt. Im Zuge der voraussichtlich zweistündigen Auftaktveranstaltung wird Google-CEO Sundar Pichai, unterstützt von Produktmanager:innen, neben neuen Funktionen für Android 14 und einer Fülle an weiteren KI- und Cloud-Features mit hoher Wahrscheinlichkeit für ein Entwickler-Event überraschend viele neue Pixel-Geräte präsentieren.

Außerdem scheint der Konzern einen neuen Service anzukündigen, der Apples „Wo ist?“-Netzwerk ähnelt. Auch von einem Tracking-Gadget à la Airtags ist die Rede. Aber der Reihe nach.

Google I/O 2023: 3 neue Pixel-Geräte erwartet

Budget-Smartphone Pixel 7a ist sicher

Wenn die Gerüchte und Leaks sich bewahrheiten, wird die Google I/O 2023 der erste Teil von Googles Hardware-Event sein, das in der Regel im Laufe des Oktobers veranstaltet wird. Mit dem Pixel 8 und 8 Pro als Nachfolger der sehr guten Pixel 7 und 7 Pro (Test) wird zwar nicht gerechnet, dafür aber mit anderen Produkten der Pixel-Familie.

Zunächst dürfte Google den Nachfolger des Pixel 6a (Test) vorstellen. Das Budget-Smartphone Pixel 7a soll Leaks zufolge um einiges besser als der Vorgänger, aber nicht größer werden. Es soll ein 6,1-Zoll-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz erhalten, während das 6a nur 60 Hertz unterstützte.

Zudem ist von Support für kabelloses Laden und Schutz gegen Wasser und Staub nach IP67 die Rede. Laut dem Leaker Roland Quandt, der an offiziell anmutendes Pressematerial gelangt ist, soll auch die Kamera ein Update erhalten und als Prozessor ein Tensor-G2-Chip an Bord sein. Der Prozessor steckt auch in den Pixel-7-Modellen.

Teures Foldable: Pixel Fold

Mit dem Pixel Fold will Google zudem in den Foldable-Markt einsteigen. Seit Jahren kursieren im Netz Gerüchte über ein erstes Smartphone mit faltbarem Innenbildschirm, im Zuge der I/O 2023 wird der Konzern es letzten Gerüchten zufolge endlich vorstellen.

Vom Formfaktor her erinnert es nach den Leaks und einem offiziellen Teaser an eine Mischung aus Samsungs Galaxy Z Fold 4 und Oppos Find N: Es besitzt ein 5,5-Zoll-Außendisplay und ein flexibles Innendisplay mit einer Diagonale von 7,6 Zoll.

Zuletzt hieß es, dass das Gerät dünner als das Galaxy Z Fold 4 sein und ein besonders stabiles Scharnier besitzen wird. Als Prozessor wird auch der Tensor G2 erwartet, preislich soll es mit 1.700 bis 1.800 US-Dollar ziemlich teuer werden.

Ein Jahr nach Teaser: Pixel Tablet im Anmarsch

Ein Jahr nach dem ersten Teaser zum Wiedereinstieg in den Tablet-Markt scheint es am 10. Mai endlich an der Zeit zu sein, das Pixel Tablet auf den Markt zu bringen.

Nach dem Teaser im Mai lieferte Google im Oktober 2022 einige weitere Features des Tablets nach. Denen zufolge kann das Gerät nicht nur als einfaches Android-Tablet verwendet werden, sondern es wird in Kombination mit einem Ladedock zu einem Smartdisplay ähnlich wie ein Nest Hub. Damit liegt es bei Nichtbenutzung nicht einfach irgendwo herum, sondern liefert nützliche Informationen und kann zur komfortablen Steuerung des Smarthomes verwendet werden.

Günstig wird es aber wohl nicht: Laut Roland Quandt von Winfuture soll es zwischen 600 und 650 Euro kosten und mit 256 und 512 Gigabyte Flashspeicher angeboten werden. Das Dock soll derweil mit etwa 130 Dollar zu Buche schlagen, wie eine verfrühte Listung auf Amazon zeigte. Unklar ist, ob das Dock standardmäßig zum Lieferumfang des Tablets gehören wird.

Preview auf Pixel 8 und 8 Pro?

Denkbar wäre neben den recht sicher erwarteten neuen Produkten auch ein erster Blick auf die nächste Pixel-Generation in Form des Pixel 8 und 8 Pro. Im Unterschied zu anderen Hardwareherstellern, die ihre Produkte bis zur offiziellen Vorstellung geheimniskrämerisch unter Verschluss halten, ist Google bis zu einem gewissen Grad recht offen. So gewährte das Unternehmen im Zuge der I/O 2022 schon einen ersten Blick auf die Pixel-7-Modelle und die Pixel Watch (Test), obwohl sie erst im Oktober komplett enthüllt wurden.

Gerüchte deuten außerdem auf einen Nachfolger der Pixel Watch hin. Angekündigt werden dürfte die Smartwatch zur I/O sicher nicht, Google könnte sie aber anteasern und aufzeigen, was das Unternehmen mit Wear OS noch so vorhat.

Seit Jahren werkelt Google an einer aufgebohrten Version seines Dienstes „Mein Gerät finden“ – die Vorstellung des Dienstes, der dann mehr Apples „Wo ist?“-Dienst ähneln soll, könnte auch im Zuge der I/O 2023 erfolgen.

Entsprechende Hinweise darauf stammen aus verschiedenen Quellen: In Google-Fonts ist etwa ein neues Icon für sogenannte „Nest Tags“ (via Android Police und @neil_rahmouni) entdeckt worden, das einem Tracking-Gadget durchaus ähnlich sieht. Dass Google und Apple zusammen an einem Industriestandard für Bluetooth-Tracker arbeiten, dürfte auch nicht von ungefähr wenige Tage vor der I/O angekündigt worden sein.

Schon im Januar 2023 hatte Entwickler und „Codetrüffelschwein“ Kuba Wojciechowski in Erfahrung gebracht, dass Googles Nest-Team an einem Tracking-Gadget mit dem Codenamen Grogu, Groguaudio oder GR10 werkelt, das sowohl Bluetooth Low Energy (BLE) als auch das trackerfreundliche Ultrabreitband (Ultrawideband, UWB) unterstützen soll. Da das Nest-Team angeblich mit der Aufgabe betraut ist, wird das Gadget daher allem Anschein nach nicht zur Pixel-, sondern zur Nest-Familie gehören.

Google I/O 2023: Android 14 Beta 2 und viel KI

Auch wenn die Hardware kein kleiner Punkt auf der I/O-Agenda sein wird, zeigt sich schon auf der Website der Entwicklerkonferenz, dass der Konzern im Zuge der Keynote viele weitere Themen abdecken wird. Neben den erwarteten Neuerungen, die Google in die zweite Beta von Android 14 packen wird, wird das Unternehmen laut Agenda offenbar auch Themenbereiche wie Google Wallet, Play und AR ansprechen.

Auch die 2021 eingeführte Designsprache Material You, Chrome OS und Smarthome werden garantiert eine Rolle spielen. Für viele aber angesichts des gehypten KI-Systems ChatGPT‑4 wohl besonders wichtig ist der Punkt generative KI. Auch dieser Bereich wird im Laufe der Keynote mit Sicherheit adressiert. Voraussichtlich wird es um Weiterentwicklungen von Bard und Neuerungen beim Google Assistant gehen.

Zudem hat CNBC erfahren, dass Google unter anderem ein großes Sprachmodell namens Palm 2 vorstellen soll. Nach Informationen von CNBC soll das KI-Modell mehr als 100 Sprachen umfassen. Die KI soll Programmier-, Schreib- und Analysefunktionen bieten. Ferner wird gemunkelt, dass Pixel-Smartphones eine Bard-Integration unter anderem in Form eines Homescreen-Widgets erhalten könnten.

Am 10. Mai ab 19 Uhr: Google I/O 2023 im Livestream verfolgen

Für Google-Fans und natürlich für Entwickler:innen dürfte die Keynote am 10. Mai spannend werden, sodass es sich durchaus lohnt, sich die Veranstaltung anzusehen. Hierfür stellt Google einen Livestream zur Verfügung, der gegen 19 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit gestartet werden sollte.

Falls ihr keine Zeit für das Event habt, ist das kein Problem: Wir werden zeitnah über alle relevanten News rund um die I/O 2023 berichten.