Google Japan baut Tastatur mit Wählscheiben – und stellt die Baupläne kostenlos zur Verfügung

Seit Jahren macht sich Googles Niederlassung in Japan mehr oder weniger ernsthaft Gedanken um alternative Tastaturformate. Zum Start im Jahr 2021 kreierten die japanischen Entwickler:innen eine Tastatur im Teetassen-Format. 2025 ist eine besonders spezielle Variante dran: eine Tastatur, die über einen Wählscheiben-Modus bedient werden kann, wie ihn die Älteren noch von den klassischen Festnetztelefonen kennen. Das Ergebnis: eine der ungewöhnlichsten Tastaturen der Welt. Statt klappernde Tasten hört man damit das leise Surren rotierender Scheiben.

Anstelle von Tasten bietet die „Gboard Dial Version“-Tastatur verschiedene Zeichen und Funktionen, die unter neun Wählscheiben unterschiedlicher Größe angeordnet sind. Die Eingabetaste hat beispielsweise ihre eigene.

Spezielle Vorrichtung erhöht die Retro-Vibes

Um ein bestimmtes Zeichen einzugeben, steckt man den Finger in das entsprechende Loch und dreht die Wählscheibe bis zum Anschlag. Beim Loslassen dreht sie sich zurück – so wie bei den alten Telefonen. Auch parallele Eingaben über mehrere der Wählscheiben lassen sich laut den japanischen Entwickler:innen vornehmen.

Moderne Sensoren wandeln die Drehbewegungen in USB-Signale um. Um auch das Auflegen von alten Telefonen bestmöglich zu simulieren, gehört zu der Tastatur eine kleine Vorrichtung, die den Hörer-Haltern von Wählscheibentelefone stark ähnelt. Statt den Hörer daraufzulegen, um das Gespräch zu beenden, kann man darauf die Maus platzieren – und in jenem Moment können verschiedene Aktionen ausgelöst werden, etwa das Ausschalten der Webcam während eines Videoanrufs.

Die Tastatur-Baupläne als Open Source bei GitHub

Die spezielle Tastatur ist nicht käuflich zu erwerben. Allerdings hat Google sein Design als Open Source freigegeben: Ihr findet alle zum Selbermachen benötigten Dateien, darunter 3D-Druckermodelle und eine Teileliste, zum Download auf Github.

Mittlerweile versuchen sich auch andere an außergewöhnlichen Tastaturen. Stackoverflow, eine Softwareentwicklerplattform, veröffentlichte mit The Key beispielsweise ein Modell, das nur Copy und Paste erlaubt. Was als Aprilscherz startete, konnte man in dem Fall dann auch tatsächlich kaufen.

