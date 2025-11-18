Anzeige
News
Google-Chef warnt: Platzen der KI-Blase trifft alle Firmen – ohne Ausnahme

Der KI-Boom hat die Kurse von US-Tech-Aktien zuletzt auf schwindelerregende Höhen getrieben. Immer mehr Börsenprofis warnen vor einem möglichen Platzen einer KI-Blase. Ein solcher Crash werde jede einzelne Firma treffen, so Google-Chef Pichai.

Von Jörn Brien
1 Min.
Google-CEO Sundar Pichai
Google-CEO Sundar Pichai: Sollte die KI-Blase platzen, sei keine Firma „immun“. (Foto: dpa)

Ende Oktober 2025 überschritt KI-Chiphersteller Nvidia die Marke von fünf Billionen US-Dollar, was den Marktwert angeht – eine Verfünffachung im Zeitraum von nur zwei Jahren. Steil bergauf ging es in den vergangenen Monaten auch für die meisten anderen US-Tech-Konzerne, die mit KI zu tun haben.

Hunderte Milliarden in KI gesteckt

Google-Mutter Alphabet etwa hat den eigenen Marktwert in nur sieben Monaten auf 3,5 Billionen Dollar verdoppelt. Ebenfalls bemerkenswert: Die Investitionen in OpenAI sollen sich auf insgesamt 1,4 Billionen Dollar belaufen, wie die BBC berichtet. Die Einnahmen werden 2025 allerdings weniger als ein Tausendstel davon betragen.

Kein Wunder, dass sich manch Beobachter:in angesichts dieser schwindelerregenden Ausgaben und Marktwerte an die Dotcom-Ära erinnert fühlt – inklusive des Platzens der Internetblase Anfang der 2000er-Jahre. Auch Google-Chef Sundar Pichai scheut sich im Interview mit BBC News nicht davor das Wort „KI-Blase“ in den Mund zu nehmen.

KI-Boom mit Anzeichen von Irrationalität

Der aktuelle KI-Boom weise einige Anzeichen von Irrationalität auf, so Pichai. Google werde jedenfalls nicht von einem Platzen der KI-Blase verschont bleiben, aber das werde kein Unternehmen. Er glaube, dass keine Firma immun sein werde, so der Google-Chef, der sich aber sicher ist, dass sein Tech-Konzern einen möglichen Sturm überstehen würde.

Schließlich würde trotz der geplatzten Dotcom-Blase niemand „die bahnbrechende Bedeutung des Internets infragestellen“, so Pichai. Bei KI werde es ähnlich sein, zeigte sich der Google-Chef überzeugt. Google stehe zudem auf verschiedenen Standbeinen und könne einen Einbruch im KI-Bereich leichter verkraften als andere Firmen auf dem Markt.

KI-Revolution: Umbrüche, aber auch Chancen

KI, so Pichai gegenüber BBC News, sei die „bahnbrechendste Technologie“, an der die Menschheit je gearbeitet habe. Entsprechend gelte es, „gesellschaftliche Umbrüche“ zu bewältigen. Es würden aber auch „neue Chancen entstehen“. Letztlich würden jene erfolgreicher sein, die sich an die KI anpassten.

