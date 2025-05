Google bastelt derzeit weiter daran, seine Suchmaschine mit neuen Funktionen zu pimpen. Zuletzt wurde mit einem Diskussionsforum experimentiert, das der Google-Suche vor dem Hintergrund des KI-Hypes wohl einen menschlicheren Anstrich verleihen sollte.

Google experimentiert mit KI-Modus-Button

Abgesehen davon prescht Google aber mit voller Geschwindigkeit in Richtung KI-Ergebnisliste. In den USA haben einige Nutzer:innen jetzt einen neuen Button für den kommenden KI-Modus („AI Mode“) entdeckt, für den Google offenbar den perfekten Ort sucht.

Während der zum Teil auffällig farbig umrandete Button bei einigen Nutzer:innen direkt im Suchschlitz neben dem Bildersuche-Icon zu finden war, befand er sich bei anderen direkt neben dem Suche-Button. Und Letzteres würde bedeuten, dass ein Urgestein der Google-Suche seinen Platz räumen müsste.

Muss ein Google-Urgestein weichen?

Denn seit dem Launch der Suchmaschine findet sich unter dem Suchschlitz und neben dem Suche-Button ein Button für die sogenannte Suche „Auf gut Glück“ („I‘m Feeling Lucky). Wie der Google-Watchblog erklärt, wäre das Streichen dieses Nischen-Features, das die meisten Nutzer:innen wahrscheinlich ohnehin nie oder nur sehr selten nutzen, aber folgerichtig.

Schließlich dürfte die Möglichkeit, per Knopfdruck automatisch auf das erste Suchergebnis einer Anfrage zu gelangen, von Google einst als Marketinggag eingeführt worden sein. Nach dem Motto: „Seht her, Google ist so gut, dass sich Nutzer:innen blind zum besten Ergebnis führen lassen können“.

KI-Ausrichtung sorgt für Traffic-Einbruch

Mit den späteren Erweiterungen und dem jetzigen rasanten KI-Ausbau will Google aber vor allem eins: die Nutzer:innen möglichst lange auf der eigenen Seite halten. Und die Strategie geht auf – zulasten der Website-Betreiber:innen. Allein die prominent angezeigte „Übersicht mit KI“ („AI Overviews“) soll vor allem kleineren und mittelgroßen Websites einen historischen Traffic-Einbruch beschert haben.

Der KI-Modus könnte diesen Abwärtstrend noch beschleunigen. Soll er doch suchenden Google-Nutzer:innen ausführliche Antworten im KI-Chatbot-Stil statt bloßer Link-Listen liefern.

KI-Button: Google wiegelt ab

Wann der neue KI-Modus-Button kommt, ist nicht bekannt. Google hatte einen entsprechenden Test Anfang Mai 2025 zwar angekündigt, aber keine weiterführenden Informationen bekanntgegeben. Es handle sich „nur um eines von vielen Experimenten“, wiegelte Google-Sprecherin Ashley Thompson gegenüber The Verge ab.

Das allerdings darf stark bezweifelt werden. Schließlich plant Google wohl sogar eine Änderung seines Logos, um seiner KI-Ausrichtung Ausdruck zu verleihen. Ob es damit noch eine Chance für den Verbleib des „Auf-gut-Glück“-Buttons gibt? Und sei es nur aus nostalgischen Gründen.

