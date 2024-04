Google-Pläne: KI-Suche könnte bald Geld kosten – und trotzdem Werbung enthalten

Bei Microsoft gehört der KI-Assistent, der mittlerweile Copilot heißt, seit rund einem Jahr zur Websuche Bing. Mit dessen Hilfe können Nutzer:innen nicht nur das Internet durchforsten, er soll auch bei der Reiseplanung oder beim Einkaufen helfen und kann darüber hinaus Bilder generieren. Google hat auf der Entwicklerkonferenz Google I/O 2023 eine ähnliche Lösung für die eigene Websuche vorgestellt. Die sogenannte Search Generative Experience (SGE) ist bislang allerdings noch nicht in der normalen Suche verfügbar.

Anzeige Anzeige

Das könnte auch daran liegen, dass Google noch an der Monetarisierung arbeitet. Wie die Financial Times berichtet, plant das Unternehmen eine Bezahlschranke für die KI-Funktionen.

Google-Suche zeigt Werbung auch für Abonnenten

Demnach seien Software-Entwickler:innen bei Google bereits dabei, entsprechende Lösungen vorzubereiten. Ob und wann diese Bezahlschranke auch zum Einsatz kommt, hätten deren Führungskräfte jedoch noch nicht entschieden. Es wäre schließlich das erste Mal, dass Google für eine seiner Kernfunktionen zur Kasse bittet.

Anzeige Anzeige

Der Schritt wäre aus zwei Gründen logisch. Zum einen sei die Integration der KI-Technik in die Websuche „erschreckend“ teuer, wie ein ehemaliger Googler bei Bloomberg zitiert wird. Zum anderen muss man davon ausgehen, dass Nutzer:innen weniger auf die Werbeanzeigen klicken, die Google bei jeder Websuche ausspielt, wenn ein KI-Bot die gesuchten Informationen in einem kurzen Text oder in Stichpunkten zusammenfasst.

Das Werbegeschäft ist für Google jedoch eine der Haupteinnahmequellen. Deswegen sind die Anzeigen auch in der neuen SGE-Suche zu sehen. Und daran soll sich auch nichts ändern, wenn sich die Verantwortlichen für ein Bezahlmodell entscheiden. Heißt: Wer künftig für die KI-Suche bezahlt, sieht trotzdem Werbung. Wer nicht zahlen möchte, kann laut Bericht die klassische Google-Suche weiterhin kostenfrei nutzen.

Anzeige Anzeige

Diese KI-Abos gibt es bei Google schon

Schon jetzt bietet Google KI-Funktionen gegen Geld an. Dazu gehört das AI-Premium-Abo, das das Unternehmen im Februar vorgestellt hat. Für 21,99 Euro im Monat erhaltet ihr Zugriff auf das KI-Modell Gemini Advanced. Außerdem steht euch der normale Gemini-Bot in Diensten wie Google Docs und Gmail zur Verfügung.

Offen bleibt, ob Nutzer:innen überhaupt Interesse daran haben, für eine KI-Suche zu bezahlen. Bei Microsoft gibt es die Lösung kostenfrei. OpenAIs ChatGPT ist zwar keine klassische Suchmaschine, das Basis-Modell ist jedoch ebenfalls gratis und setzt künftig kein Nutzerkonto mehr voraus.

Anzeige Anzeige

Dazu kommen Probleme mit der SGE-Suche. Zuletzt wurde bekannt, dass die KI-Lösung auch Spamseiten und Links zu Malware in den Ergebnissen listet. Außerdem ist die KI-Suche in Europa auch nicht experimentell verfügbar.

Nicht gesucht, aber gefunden: Die lustigsten Google-Rezensionen

9 Bilder ansehen Die lustigsten Google-Rezensionen Quelle: BlueberryPie/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema