Genervt von Googles KI-Zusammenfassungen? Mit diesem Trick schaltet ihr die Funktion ab

Google hat schon eine Weile daran gearbeitet, die hauseigene Suchmaschine mit KI-Funktionen auszustatten. Jetzt fasst Gemini Nutzer:innen bestimmte Suchergebnisse direkt zusammen, damit ihr euch nicht mehr einzeln durch die Resultate klicken müssen. Während die neue KI-Suche primär für Website-Betreiber:innen Gefahren birgt, fühlen sich manche Google-Nutzer:innen von den Ergebnissen aufgrund schwankender Zuverlässigkeit gestört.

So schaltet ihr die KI-Suche in Google ab

Wenn ihr euch auch nicht mit den KI-Suchergebnissen von Google anfreunden könnt, gibt es zunächst eine schlechte Nachricht. Die Neuerung ist fest in der Suchmaschine verwurzelt und lässt sich nicht einfach über einen Button in eurem Google-Account wieder abstellen. Ob Google zu einem späteren Zeitpunkt die Option freischaltet, die Suche per Gemini zu deaktivieren, ist nicht bekannt.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht, falls ihr die KI-Suchergebnisse loswerden wollt. Es gibt einen URL-Parameter, mit dem ihr die KI einfach abschalten könnt. Heißt: Ihr kopiert den Code &udm=14 und fügt ihn einfach in die URL ein, die durch eure Google-Suchanfrage generiert wurde. Der Code sorgt nicht nur dafür, dass die KI-Suche verschwindet, sondern auch Werbeanzeigen deutlich weniger werden.

Damit ihr den Code nicht jedes Mal händisch eingeben müsst, gibt es mittlerweile einige Browser-Erweiterungen, die den Job für euch übernehmen. Hier findet ihr etwa Erweiterungen für Google Chrome oder für Firefox, die den Code in jede Suchanfrage kopieren. Wichtig ist, dass ihr vor dem Ausprobieren solcher Erweiterung immer auf die Reviews von Nutzer:innen achtet. Gibt es noch keine Bewertungen oder fallen diese schlecht aus, solltet ihr die Erweiterung meiden.

Tatsächlich gibt es noch eine weitere Option, um Googles KI-Suche auszuspielen: Ihr könnt in euren Suchanfragen einfach schimpfen und fluchen. Sobald Schimpfwörter in der Suchanfrage auftauchen, schalten sich die KI-Zusammenfassungen ab. Allerdings müsst ihr damit auch in Kauf nehmen, deutlich ungenauere Ergebnisse zu euren Google-Suchanfragen zu erhalten.

Als Googles KI-Suche nach hinten losgegangen ist

