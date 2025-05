Google leakt große Design-Änderungen: So soll Android künftig aussehen

Seit Android 12 sorgt Material You auf Android-Smartphones für dynamische Farben und eine systemweit einheitliche Designsprache. Doch offenbar war das Design einigen Personen bei Google noch zu simpel. Schon bald soll Material You eine umfassende Umgestaltung spendiert bekommen. Die Ankündigung hat Google dabei aber etwas zu früh in einem Blog-Post veröffentlicht. Obwohl der Post mittlerweile zurückgezogen wurde, befinden sich die Bilder zum neuen Android-Design sowie der Blog-Post über die Waybackmachine noch im Umlauf.

Android mit Material 3 Expressive: Was sich ändern soll

Laut Google geht die neue Version von Material You für Android-Systeme auf eine Diskussion innerhalb des Teams vor drei Jahren zurück. Damals fragte eine Praktikantin, warum alle Apps so einheitlich und damit auch etwas langweilig aussehen. Aufgrund dieser Diskussion hat Google in den vergangenen drei Jahren 46 Studien mit mehr als 18.000 Teilnehmer:innen durchgeführt, um ein neues Design zu erschaffen, das gleichermaßen aufregend wie nützlich ist.

Das Ergebnis soll sich jetzt in „Material 3 Expressive“ niedergeschlagen haben. Google sagt dazu: „Die grundlegendsten Bestandteile des Expressive-Designs sind die Verwendung von Farben, Formen, Größen, Bewegungen und Begrenzungen. Diese Design-Aspekte sind ebenso grundlegend, wenn es darum geht, ein Produkt nützlicher zu machen, indem die Aufmerksamkeit auf die wichtigen Dinge im Interface gezogen werden: Zentrale Aktionen stechen heraus und Elemente werden zusammen gruppiert.“

Wie ihr in den Bildern sehen könnt, verspricht Google mit den ersten Konzepten nicht zu viel, wenn sie auf Farbe und klare Hervorhebungen setzen wollen. Eine Neuerung wäre zudem eine schwebende Steuerleiste am unteren Bildschirmrand. Bislang sind solche Steuerleisten meist fest mit dem unteren Bildschirmrand verschmolzen. Durch Material 3 Expressive sollen die Elemente etwas abgegrenzt schweben und dadurch besser sichtbar werden.

Laut Google sollen Änderungen dazu führen, dass Android-User:innen schneller im Betriebssystem navigieren können. Im Vergleich zum Vorgänger Material You 3 waren Teilnehmer:innen der Studie etwa viermal schneller in der Lage, wichtige Elemente im Interface zu finden. Auch älteren Android-User:innen sollen die Neuerungen helfen. Personen ab 45 Jahren waren bei den Tests demnach in der Lage, ihr Android-Smartphone genauso schnell zu bedienen wie jüngere User:innen.

Wann genau das neue Material-Design für Android-Smartphones eigentlich angekündigt werden sollte, ist nicht bekannt. Denkbar wäre, dass Google den Blog-Post eigentlich erst am 13. Mai 2025 veröffentlichen wollte. Dann findet die Android-Show statt, die Einblicke auf Neuerungen des Smartphone-Betriebssystems geben soll, noch bevor die große Google I/O vom 20. bis 21. Mai 2025 abgehalten wird.

