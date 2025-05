Google Lens trifft Youtube Shorts: Was euch die Bildsuche bei den kurzen Clips bringt

Mit der Einführung von Kurzvideos hatte Youtube die beliebten Reels aus TikTok oder Instagram aufgegriffen. Nun führt die Videoplattform in den Youtube Shorts ein Feature ein, dass sie von den Konkurrenten unterscheidet. In den kurzen Clips kannst du bald mit Google Lens suchen. Dies kündigte ein Mitarbeiter aus dem für Youtube zuständigen Team von Google in einem Support-Artikel an.

Anzeige Anzeige

Das neue Feature soll in den nächsten Wochen in der Beta-Version für alle Youtube-User:innen ausgerollt werden. Zunächst soll es nur für die Mobile-App von Youtube in iOS und Android verfügbar sein.

Suche nach Locations für Urlaubsreise

Als Beispiel für den Einsatz von Lens in Youtube Shorts nennt Google einen Clip, der in einer Location gefilmt wurde, die du bald besuchen willst. Wenn du etwa ein Video anschaust, dass vor dem Kolosseum in Rom spielt, kannst du dir Informationen zu dem historischen Bauwerk anzeigen lassen.

Anzeige Anzeige

Um mit Google Lens in einem Kurzvideo zu suchen, musst du beim Betrachten des Clips auf Pause drücken. Im Top-Menü musst du dann Google Lens auswählen. Damit kannst du dann einen bestimmten Bildausschnitt auswählen, wie es erfahrene Lens-Nutzer:innen von Fotos kennen. Zu diesem Ausschnitt werden dir dann Informationen angezeigt, die das Video überlappen. Dabei kann auch die Suchfunktion „Übersichten mit KI“ zum Einsatz kommen.

Die Suche funktioniert sowohl in Shorts, die du auf der Startseite der Youtube-App findest, als auch bei Videos, die du über den Shorts-Button ansteuerst. Via Google Lens kannst du dir auch Captions in den Shorts übersetzen lassen.

Anzeige Anzeige

Keine Werbung und keine Gesichtserkennung

Wer jetzt Angst hat, dass Youtube-Nutzer:innen seinen Namen herausfinden könnten, wenn er ein Short postet: Derjenige kann beruhigt werden. Laut Google kommt keine biometrische Gesichtserkennung zum Einsatz. Eine Ausnahme können aber prominente Personen in einem Clip darstellen.

In den Suchergebnissen wird Google keine Werbung oder gesponsorte Links ausspielen, zumindest nicht in dieser frühen Phase. Lens wird zum Start zudem keine Shorts anzeigen, die mit Affiliate-Tags von Youtube-Shopping versehen sind. Influencer können also (noch) nicht von dem neuen Feature profitieren.

Anzeige Anzeige

Googles neue KI-Suche geht nach hinten los

7 Bilder ansehen Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Mehr zu diesem Thema