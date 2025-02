Google Maps: Keine Lust mehr auf den blauen Pfeil? Diese Alternativen bekommt ihr bald

Wenn ihr Google Maps nutzt, kennt ihr sicherlich den blauen Pfeil, der euch standardmäßig bei der Navigation angezeigt wird. Er zeigt euch, welche Position ihr auf der Karte habt und in welche Richtung ihr gerade unterwegs seid. Zwar gibt es schon die Option, den Pfeil mit einigen Autos auszutauschen, doch sind die Auswahlmöglichkeiten recht spärlich. Das soll sich schon bald ändern.

Anzeige Anzeige

Neue Auto-Icons in Google Maps

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie 9to5Google entdeckt hat, finden sich neue Auto-Icons in der Beta-Version von Google Maps. Diese sind ab Beta-Version 25.06.x für Android-Smartphones verfügbar. Tippt ihr in der Navigationsansicht auf den blauen Pfeil, öffnet sich ein Menü, um die Icons auszuwählen. Neben dem blauen Pfeil finden sich dann auch mehrere detaillierte Automodelle wie ein SUV, ein Sportwagen und ein Pickup-Truck.

Das Besondere: Neben der passenden Karosserie könnt ihr in Google Maps auch noch die Farbe des digitalen Autos anpassen. Hier habt ihr die Auswahl zwischen Weiß, Schwarz, Grau, Rot, Blau, Gelb, Grün und Magenta. So könnt ihr in Google Maps genau die Kombination aus Farbe und Modell finden, die am nächsten an euer echtes Fahrzeug herankommt – oder ihr bastelt euch darüber euren Wunschwagen.

Anzeige Anzeige

Wer bisher auf die etwas klobigeren und wenig anpassbaren Auto-Icons gesetzt hat, muss sich aber nicht über die Änderung ärgern. Die alten Auto-Icons von Google Maps finden sich immer noch ganz am Ende der Liste. Wann die Neuerung auch in die Release-Version von Google Maps wandert, kann nicht gesagt werden. In der Regel dauert es ein paar Tage oder Wochen. In dieser Zeit will Google sichergehen, dass es keine gravierenden Probleme mit der Neuerung gibt.

Schräge Einblicke aus Google Streetview

10 Bilder ansehen Die 10 schrägsten Einblicke aus Google Street View Quelle:

Mehr zu diesem Thema