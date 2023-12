Google Maps: Auf diese Funktion müssen Autofahrer bald wohl verzichten

Nach dem Ende von Android Auto für Smartphone-Bildschirme tut sich Google schwer damit, Nutzer:innen eine passende Alternative anzubieten. Zur Erinnerung: Mit der App war es ursprünglich möglich, eine für Autofahrer:innen angepasste Nutzeroberfläche mit großen App-Symbolen auf dem Smartphone anzuzeigen. Im Prinzip ließ sich damit ein eigenes Infotainment-System in älteren Autos nachrüsten. Das funktioniert längst nicht mehr.

Als Ersatz hatte Google den „Google Assistent-Fahrmodus” für die gleichnamige Sprachassistenz an den Start gebracht – und schnell wieder eingestellt. Den beerbte der der Fahrmodus in Google Maps, der nun wiederum auf der Kippe steht. Das berichtet 9 to 5 Google.

Wird der Fahrmodus im Februar ausgebremst?

Die Autor:innen berufen sich dabei auf Code-Schnipsel, die sie in der aktuellen Version der Google-App gefunden haben. Demnach enthalten sie zwei Botschaften: „Diese Ansicht verschwindet im Februar.“ Und: „Um während der Navigation Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu schreiben oder Medien abzuspielen, tippe auf das Mikrofon, um den Google Assistant zu nutzen.“

Bei 9 to 5 Google geht man davon aus, dass mit diesen Angaben der Fahrmodus in Google Maps gemeint ist. Ähnlich wie das Original bietet dieser Fahrmodus über einen App-Launcher Zugriff auf Telefon-, Nachrichten- und Medien-Apps. Alle erscheinen als große Symbole, um die Bedienung im Auto zu erleichtern. Außerdem gibt es Shortcuts für den Google Assistant und die Kartenübersicht.

Künftig könnten Nutzer:innen, die den Fahrmodus aufrufen wollen, dann direkt im Navigationsmodus von Google Maps landen.

