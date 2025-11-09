Google Maps wird zum KI-Beifahrer: So hilft dir Gemini künftig beim Fahren und Planen
Google Maps wird smarter – und deutlich gesprächiger. Mit der Integration von Gemini bringt Google seine KI direkt ins Navigationssystem und verwandelt Maps dadurch in einen digitalen Beifahrer, der zuhört, versteht und Fragen beantwortet.
Die Neuerung hat Google am 5. November in seinem offiziellen Blog angekündigt.
Gemini als hilfreicher Beifahrer
Was bisher nur mit einzelnen Sprachbefehlen beginnend mit „Hey Google“ ging, wird mit dem neuen Maps-Update deutlich natürlicher. „Wir führen das erste freihändige, dialogorientierte Fahrerlebnis in Google Maps ein“, schreibt Google dazu.
Künftig lässt sich die Navigation also in etwa so nutzen, als würde man ein Gespräch mit einer realen Person auf dem Beifahrersitz führen. Vorteil zu realen Beifahrer:innen: Gemini kennt sich überall bestens aus.
Die Google-KI kann entlang der Route beispielsweise Restaurants oder E-Ladestationen vorschlagen, die Parkplatzsituation erklären oder sogar Termine eintragen: „Kannst du ein gutes Restaurant auf meiner Strecke finden und die Route entsprechend ändern?“ – kein Problem. Mit Zustimmung greift Gemini direkt aus Maps heraus sogar auf Kalender und weitere Google-Dienste zu.
Auch Störungen im Verkehr lassen sich direkt melden. Ein einfaches „Ich sehe einen Unfall“ reicht, um andere Fahrer:innen zu warnen. Das Feature startet in den kommenden Wochen weltweit auf Android und iOS, Android Auto folgt später.
„Nach der Tankstelle links“: Maps mit realen Orientierungshilfen
Maps wird durch das Update aber nicht einfach nur zum gesprächigen Co-Piloten. Die Navigations-App bekommt noch weitere KI-basierte Verbesserungen.
Statt der klassischen Ansagen wie „In 500 Metern links abbiegen“ nutzt Google künftig markante Orientierungspunkte: „Biege nach der Tankstelle links ab.“ Möglich macht das eine Kombination aus 250 Millionen erfassten Orten und aktuellen Street-View-Daten. In den USA ist die Navigation mithilfe von Orientierungspunkten schon verfügbar, international soll sie bald folgen.
Doch nicht nur bei der aktiven Navigation soll das verbesserte Maps nützlich sein, auch für den Alltag hat Google ein Feature parat: Mit „Proactive Traffic Alerts“ meldet sich Maps künftig auch dann, wenn gar keine Route aktiv ist. Wer etwa auf dem Weg zur Arbeit plötzlich in einen Stau geraten würde, bekommt frühzeitig eine Warnung und mögliche Alternativrouten.
Auch diese Funktionen startet zunächst in den USA. Wann sie auch für deutsche Fahrer:innen kommt, wurde noch nicht kommuniziert.
Unterwegs mit Google: Auch die Google Lens wird durch Gemini ergänzt
Auch nach der Fahrt bleibt Gemini nützlich. Mit einem Tipp auf die Kamera im Suchfeld lässt sich die Umgebung per AR-Overlay erkunden. Fokussiert die Smartphone-Kamera etwa ein Café oder Museum, können Nutzer:innen einfach fragen: „Was ist das für ein Ort?“ oder „Was ist hier besonders beliebt?“
Das Feature „Lens built with Gemini“ startet noch im November in den USA und wird anschließend schrittweise global ausgerollt.
Zwischen KI und Realität: Warum Google hier Vertrauen betont
Vor Halluzinationen, die bei der Fahrt wirklich gefährlich werden könnten, müssen Nutzer:innen laut Google übrigens keine Sorge haben. Der Konzern betont, dass Gemini auf „verlässlichen, realweltlichen Daten“ basiert.
„Wenn du nach Orten auf deiner Route fragst, stammen sie aus echten Ortsinformationen der realen Welt“, so Google-Managerin Amanda Leicht Moore. Ausdenken soll sich die smarte Navigation also nichts können.