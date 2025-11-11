Google Maps: So kannst du mit diesem KI-Tool bald eigene Karten erstellen

Nachdem Google erst vergangene Woche angekündigt hat, dass Gemini als smarter Co-Pilot in Maps einziehen wird, folgt der nächste Schwung KI-Features für den beliebten Kartendienst. Unter den neuen Funktionen sind ein Builder-Agent für interaktive Projekte auf Basis von Maps-Daten sowie ein MCP-Server, der vor allem für Entwickler:innen interessant ist. Alle neuen Funktionen basieren auf den Gemini-Modellen von Google.

Techcrunch berichtete zuerst über die Neuerungen, die Google selbst über die Google Maps Platform am 10. November 2025 verkündet hat.

Builder-Agent: Interaktive Karten nach eigener Vorstellung

Das erste neue Feature ist sowohl für Entwickler:innen als auch Nutzer:innen interessant – was vor allem daran liegt, dass es so einfach zu bedienen ist. Der sogenannte Builder-Agent ist ein Tool, das es erlaubt, in Textform eine interaktive Karte zu beschreiben, die dann erstellt wird.

Anwendungsbeispiele wären laut Techcrunch etwa: „Erstelle eine Street-View-Tour durch eine Stadt“, „Erstell eine Karte mit Echtzeit-Wetterdaten für meine Region“ oder „Liste haustierfreundliche Hotels in der Stadt auf“. Der Code wird daraufhin automatisch generiert und kann exportiert werden. Anschließend kann das Projekt noch in Firebase Studio bearbeitet oder mit eigenen API-Schlüsseln getestet werden.

Doch nicht nur der Inhalt der eigenen Kartenprojekte ist anpassbar, auch die Optik lässt sich nach den eigenen Wünschen verändern. Ein Styling-Assistent hilft dabei, die interaktive Karte beispielsweise an Corporate-Farben anzupassen oder den Stil zu ändern.

Neue Anbindungsmöglichkeiten für Entwickler:innen

Bislang war die direkte KI-Integration vor allem über die Gemini-API möglich. Mit Grounding Lite öffnet Google den Zugriff weiter, sodass eigene KI-Modelle über das Model Context Protocol (MCP) eingebunden werden können. Dank MCP, einem offenen Standard, können sich KI-Assistenten mit externen Datenquellen verbinden – in diesem Fall also auf die Datenfülle des Google-Kartendienstes zugreifen.

Dadurch sind die angebundenen KI-Assistenten künftig in der Lage, Fragen wie „Wie weit ist der nächste Supermarkt entfernt?“ zu beantworten. Damit die Antwort in unterschiedlichen Formen ausgegeben werden kann, veröffentlicht Google zudem die Funktion Contextual View. Sie kann als Antwort eine Liste, eine 3D-Darstellung oder eine Kartenansicht ausgeben, heißt es bei Techcrunch.

Zu guter Letzt kommt auch noch Code-Assistant-Toolkit dazu. Es handelt sich um einen MCP-Server, der mit der Maps-Dokumentation verknüpft ist. Entwickler:innen können dadurch „Antworten auf Fragen zur Verwendung der Google Maps API und der Daten zu erhalten“.

Google baut den KI-Fokus bei Maps also weiter aus – und behält dabei Entwickler:innen wie Nutzer:innen gleichermaßen im Blick.