Google Maps bekommt in Android 16 ein praktisches iPhone-Feature

Mit Android 16 bringt Google eine neue Art von Echtzeitbenachrichtigungen auf Smartphones. Jetzt zeigt sich erstmals, wie das Feature in einer App aussieht: Google Maps integriert die Live Updates und blendet während der Navigation die verbleibende Zeit bis zur nächsten Abbiegung sowie die geschätzte Ankunftszeit direkt in der Statusleiste ein.

Anzeige Anzeige

Echtzeit-Infos direkt in der Statusleiste

Laut Android Authority ist Google Maps die erste App, die die neuen Live-Updates in Android 16 unterstützt. Wer die Beta-Version 2.1 des Betriebssystems nutzt, bekommt Navigationshinweise ohne zusätzliche Interaktion direkt in der Statusleiste angezeigt.

Das Feature wurde von Google erstmals im Januar in der Android-16-Beta angekündigt. Bei den Live-Updates handelt es sich um eine neue Klasse von Benachrichtigungen, die Nutzer:innen helfen sollen, laufende Aktivitäten besser im Blick zu behalten.

Anzeige Anzeige

Das Konzept erinnert stark an Apples Live Activities, das Echtzeit-Infos auf dem Sperrbildschirm oder in der Dynamic Island von iPhones anzeigt. Bislang war jedoch unklar, wie genau das Feature in Android-Apps aussehen wird.

Wer das Feature nicht nutzen möchte, kann die Funktion unter dem Punkt „Live-Infos“ bei Google Maps deaktivieren.

Anzeige Anzeige

Noch ist die Umsetzung nicht vollständig. Android Authority berichtet, dass die Google-Maps-Benachrichtigungen in Android 16 Beta 2.1 auf Always-on-Displays weiterhin „zusammengeklappt“ angezeigt werden. Die vollständige Unterstützung des Features steht also noch aus.

Android 16 kommt im Juni – mehr Apps könnten folgen

Trotz der aktuellen Einschränkungen ist Google Maps ein wichtiger erster Schritt für die Integration des neuen Live-Updates-System. Android 16 wird voraussichtlich im Juni veröffentlicht, es bleibt also noch genügend Zeit, die Funktion zu optimieren. Das neue Betriebssystem wird neben den Live-Updates eine ganze Reihe spannender Neuerungen und praktischer Features mit sich bringen.

Anzeige Anzeige

Es ist durchaus denkbar, dass bis zum Release auch andere Entwickler die Live-Update-Funktion in ihre Apps integrieren. Sollte sich das System bewähren, könnte es für Nutzer:innen ein echter Mehrwert sein – vor allem in Situationen, in denen sie auf einen schnellen Blick auf wichtige Informationen angewiesen sind.

Ein kurzer Überblick über ChromeOS

7 Bilder ansehen Ein kurzer Blick über ChromeOS Quelle: Foto: t3n

Mehr zu diesem Thema