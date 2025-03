Auf Google Maps werden deutsche Gewässer plötzlich zu Golfen: Das steckt dahinter

Die Umbenennung des „Golf von Mexiko“ in „Golf von Amerika“, die US-Präsident Donald Trump als eine seine ersten Amtshandlungen per Dekret angeordnet hat, hat nicht nur in Mexiko, sondern weltweit für Aufsehen und so manches Schmunzeln gesorgt.

Plötzlich gibt es den „Golf von Langenselbold“

Wie der Spiegel berichtet, hat Trumps Aktion sogar Auswirkungen auf Deutschland – und zwar auf kreative und witzige Art und Weise. Auf Google Maps tauchen nämlich immer häufiger witzige Bezeichnungen für deutsche Gewässer auf.

Beispiele gefällig? Habt ihr schon mal vom „Golf von Langenselbold“ gehört? Oder vom „Golf von Zündorf“? Wohl kaum, denn diese Bezeichnungen entstammen der Kreativität so mancher deutschen Google-Maps-Nutzer, die damit nicht nur Trump verballhornen.

Ironische Seitenhiebe Richtung Trump und Google

Im Fokus dieser lustigen Aktionen steht auch Google, denn der US-Konzern ist Trumps fragwürdiger These gefolgt und hat den „Golf von Mexiko“ auf seinen US-Karten wirklich in „Golf von Amerika“ umbenannt. Im Rest der Welt, mit Ausnahme von Mexiko, werden seitdem beide Bezeichnungen angezeigt.

Jetzt gibt es die Retourkutsche auf deutschem Boden. Wer hinter den Umbenennungen steckt, ist laut Spiegel noch unklar – sicher ist aber, dass diejenigen, die bei ihrer Umsetzung auch aus dem Heuchelheimer Silbersee den „Golf von Gießen“ gemacht haben, sich eines einfachen Tricks bedienen.

Schräge Einblicke aus Google Streetview

So funktionieren die lustigen Umbenennungen

Sie definieren einfach neue, sogenannte Points of Interest, sprich Sehenswürdigkeiten, und teilen diesen die „Golf“-Namen zu. Diese Marker können dann auch andere Nutzer:innen sehen – und kommentieren. Je mehr Kommentare und Interaktionen darüber entstehen, desto prominenter wird der Marker auf Google Maps dargestellt.

Heraus kommen dann so witzige Diskussionen, wie etwa diese, die das Onlineportal mittelhessen.de wiedergab: Als ein Baggersee bei Niederweimar in „Golf von Marburg“ umbenannt wurde, schrieb ein Nutzer dazu: „Glaubt mir! Das Gewässer heißt schon immer Golf von Marburg. Das ist ein Fakt, es ist wahr! Marburg zuerst!“. Donald Trump hätte es wohl kaum besser ausrücken können.