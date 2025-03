Google Maps: Nerviger Bug lässt Zeitachse verschwinden – was ihr dagegen machen könnt

Für Nutzer:innen von Google Maps rückt eine wichtige Deadline näher. Im Mai 2025 will Google das Speichern der Zeitachse in der Cloud beenden. Stattdessen werden die Daten nur noch auf eurem Endgerät gespeichert. Schon vor der bevorstehenden Änderung gibt es aber Probleme. Einige User:innen können ihre Zeitachsendaten nicht mehr aufrufen.

Google Maps: Zeitachse verschwindet plötzlich – diesen Lösungsansatz gibt es

Die Berichte von betroffenen User:innen wurden zuerst von 9to5Google entdeckt. So gibt es etwa einen User, der die Zeitachse in Google Maps nutzen wollte, um zu sehen, wie viel Zeit er an seinem Arbeitsplatz verbracht hat. Dabei musste er feststellen, dass die Timeline-Daten verschwunden waren. Das betraf allerdings nicht nur die Daten des Vortags, sondern mehrere Jahre, in denen die Zeitachse in Google Maps aktiviert war.

Auch andere Google-Maps-User:innen klagen, dass sie teilweise zehn Jahre in der Zeitachse verloren haben. Die App scheint durch den Fehler auch neue Einträge nicht korrekt zu registrieren. Obwohl die Betroffenen an diesem Tag mehrere Orte besucht haben, wird in Google Maps angezeigt, dass sie sich nicht bewegt haben. Besonders ärgerlich: Der Versuch, die Daten per Backup wiederherzustellen, bleibt erfolglos.

Bei den Backups wird nämlich nur die Option angezeigt, die gespeicherten Zeitachsendaten komplett zu löschen. Während sich Google bisher nicht zu den Maps-Problemen geäußert hat, gibt es eine Übergangslösung, die den Fehler immerhin für einige User:innen behoben hat. Sie konnten ihre Zeitachsendaten in Google Maps wiederherstellen, indem sie das Feature in der App kurz deaktivierten und anschließend wieder aktivierten.

Gehört ihr zu den Betroffenen, deren Zeitachsendaten verschwunden sind, könnt ihr diesen Trick ebenfalls probieren. Öffnet dazu Google Maps und tippt auf euer Profilbild oben rechts. Öffnet den Bereich „Meine Zeitachse“ und tippt dann auf die drei Punkte oben rechts. Tippt auf „Einstellungen für Standortverlauf und Datenschutz“ und wählt im folgenden Menü „Zeitachse aktiviert“ aus.

Habt ihr mehrere Google-Accounts, müsst ihr anschließend noch das betroffene Konto auswählen. Scrollt dann nach unten zu den Zeitachseneinstellungen und tippt auf „Deaktivieren“. Wählt im danach auftauchenden Dropdown-Menü unbedingt nur „Deaktivieren“ aus. Die zweite Option „Deaktivieren und Aktivitäten löschen“ entfernt alle Zeitachsendaten. Nachdem ihr das Feature aktiviert habt, könnt ihr es durch dieselbe Schaltfläche wieder aktivieren.

