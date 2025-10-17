Anzeige
News
Google Maps zeigt dir bald deine Fahrtzeit nach Hause – bevor du überhaupt nach der Route suchst

Google experimentiert aktuell mit einem neuen Feature in Maps. Dadurch wird User:innen die theoretische Fahrtzeit nach Hause angezeigt, obwohl sie gar nicht nach der Route gesucht haben. Welchen Vorteil diese kleine Änderung haben kann.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Google Maps will die Reise nach Hause angenehmer machen. (Foto: Alex Photo Stock / Shutterstock.com)

Wenn du Google Maps nutzt, um regelmäßig die Route nach Hause zu berechnen, wirst du dich womöglich schon geärgert haben. Schließlich siehst du erst, welche Hindernisse wie Sperrungen und Staus auf dich warten, wenn du die Route in der App berechnen lässt. Doch damit könnte bald Schluss sein, wie erste User:innen berichten. Künftig will euch Google Maps noch vor der Reise nach Hause helfen.

Google Maps zeigt die Fahrtzeit nach Hause an

Wie Android Authority berichtet, gibt es erste User:innen, die die Neuerung in der Maps-App schon sehen können. Unter der Suchleiste, in der du nach Adressen suchen kannst, finden sich mehrere voreingestellte Suchoptionen. Neben Kategorien wie Restaurants, Hotels oder Parkplätzen findet sich hier auch bekanntermaßen der Button „Zuhause“, wenn du deine Adresse in der Google-Maps-App hinterlegt hast.

Statt die Fahrtzeit erst zu zeigen, wenn du auf den entsprechenden Button tippst, zeigt Maps die Fahrtzeit bei ersten User:innen direkt auf dem Button an. Dort steht dann etwa „Zuhause 35 Min“, um euch zu zeigen, wie lang ihr bei der aktuellen Verkehrslage nach Hause benötigen würdet. Dabei nutzt Google Maps die bekannte Farbkodierung aus der Navigationsansicht. Ist die Zahl grün, gibt es keine Hindernisse unterwegs. Ist sie hingegen orange oder sogar rot, müsst ihr euch wohl auf Sperrungen oder Staus einstellen.

Das ist besonders hilfreich, wenn ihr euch an einem Ort befindet, an dem ihr zuvor noch nie wart. So könnt ihr jederzeit im Blick behalten, wie lang der Weg nach Hause wirklich ist. Und selbst wenn ihr regelmäßig bei Freund:innen oder der Familie zu Gast seid, seht ihr so ohne das Aufrufen der eigentlichen Route, ob ihr aufgrund der Verkehrslage eher jetzt starten solltet – oder euch noch etwas Zeit lassen könnt.

Da die Funktion offenbar noch nicht großflächig von Google ausgerollt wird, dürfte es sich vorerst um einen Test mit einer kleinen Gruppe User:innen handeln. Ob sich der Test auch nur auf den US-amerikanischen Raum beschränkt, lässt sich dabei nicht mit Gewissheit sagen. Allerdings gab es auch schon in der Vergangenheit immer wieder neue Google-Maps-Funktionen, die zuerst in den USA und erst einige Zeit später in anderen Regionen veröffentlicht wurden. Sollte das Feature positives Feedback erhalten, dürfte die Umsetzung in der Release-Version von Google Maps nicht allzu lange auf sich warten lassen.

