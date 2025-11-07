Anzeige
Google Maps zeigt euch künftig schattige Wege an: Warum das Feature so wichtig ist

Google arbeitet wohl an einer spannenden Funktion für seinen Kartendienst Maps. Dadurch können Fußgänger:innen direkte Sonneneinstrahlung auf ihren Wegen vermeiden. Wie und wann das Unternehmen dieses Feature bereitstellen könnte.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Keine Lust, durch die pralle Sonne zu laufen? Google Maps soll bald helfen. (Bild: Shutterstock/Kaspars Grinvalds)

Im Sommer durch die Stadt schlendern, ist nur bis zu einem gewissen Grad angenehm. Wenn die Temperaturen immer weiter in die Höhe klettern, kann die  . Wer dennoch in der prallen Sonne von A nach B laufen muss, darf sich wohl künftig über ein Feature in Google Maps freuen. Offenbar soll der Kartendienst User:innen schattige Wege anzeigen.

Schattige Wege in Google Maps: Wie funktioniert die Neuerung?

Die Hinweise auf die Neuerung hat Android Authority zuerst in Google Maps entdeckt. In den Tiefen der Apps verstecken sich schon jetzt drei verräterische Codezeilen. Zum einen sind das „<string name=“WALKING_ROAD_TYPE_SHADE“>Shade</string>“ und „<string name=“WALKING_ROAD_TYPE_SUN“>Sun</string>“. Über diese Parameter könnte der Kartendienst verschiedene Wege je nach Stärke der Sonneneinstrahlung kategorisieren.

Zudem gibt es eine dritte Codezeile, die „<string name=“WALKING_X_MINUTES_IN_SUN“>%s in sun</string>“ lautet. Dadurch könnte euch Google Maps anzeigen, wie lang ihr auf eurem Weg in der Sonne laufen müsst, um ans Ziel zu kommen. In den Reiseoptionen von Google Maps, die aktuell Variablen wie „Rollstuhlgerecht“ und „Keine Fähren“ beinhalten, findet sich über Umwege schon jetzt ein weiterer Schieberegler. Dieser trägt den Titel „Prefer Shade“, also Schatten bevorzugen. Ihr könnt also jederzeit in Google Maps wählen, ob ihr Schatten oder Sonne präferiert.

Obwohl sich die Optionen schon über einige Umwege einsehen lassen, haben sie noch keine Auswirkung in der App. Zudem ist noch fraglich, auf welche Daten Google nutzt, um festzustellen, wann Wege schattig oder sonnig sind. Laut Android Authority könnte Google auf Lidar-Scans der Umgebungen zurückgreifen, um etwa die Höhe von Gebäuden und Bäumen zu kalkulieren, die für Schatten sorgen können. In Kombination mit dem Sonnenstand zur aktuellen Zeit und dem Wetterbericht ließe sich so eine recht genaue Vorhersage treffen.

Zudem ist noch offen, wann die Neuerung Einzug in die Release-Version von Google Maps hält. Da es sich um frühe Hinweise handelt, dürfte es wohl noch eine Weile dauern. Etwas weiter sind die Programmierer:innen der sogenannten HEAL-App. Das Projekt von einem Forschungsteam aus Heidelberg zeigt ebenfalls, auf welchen Wegen Schatten zu finden ist, damit Menschen möglichst mit kühlem Kopf von A nach B kommen. Das könnte nicht nur für ältere Menschen wichtig sein. Durch die gravierenden Auswirkungen der Klimaerwärmung sind künftig deutlich mehr Menschen von der Hitze gefährdet.

