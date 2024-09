News

Google Maps: Mit neuer Zeitreise-Funktion kannst du in die Vergangenheit reisen

Google hat drei große Updates für seine Kartendienste Maps und Earth angekündigt. Während die Satellitenansicht in Maps ein optisches Upgrade spendiert bekommt, lässt sich mit Google Earth nun an mehr Orten in die Vergangenheit reisen.

Von Kim Hönig