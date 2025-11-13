Google Messages: App bekommt endlich ein Feature, das Whatsapp und andere Messenger längst haben

Google Messages gehört nicht gerade zu den beliebtesten Messaging-Diensten, wie eine Grafik bei Statista zeigt. Die meistgenutzten Messenger in Deutschland sind Whatsapp, der Facebook Messenger und Telegram. Selbst iMessage, Apples eigene Messaging-Anwendung, ist beliebter als Googles Pendant. Das hält das Unternehmen aber nicht davon ab, stetig Verbesserungen an der App vorzunehmen. Zuletzt wurden Hinweise entdeckt, dass euch der Google Messenger bald peinliche Nachrichten zurückrufen lässt.

Google Messages bekommt nützliches Gruppen-Feature

Um gegenüber den beliebteren Messengern weiter aufzuholen, arbeitet Google zudem an einem weiteren Feature, wie Android Police berichtet. Erste User:innen, die die Beta von Google Messages nutzen, sehen schon jetzt Erwähnungen in Gruppenchats. Darüber können andere Teilnehmer:innen des Chats einfach mit einem @ und ihrem Namen markiert werden. Dabei wird der Name genutzt, unter dem ihr die User:innen in eurem Android-Smartphone eingespeichert habt.

Google selbst weist sogar in der App auf die Neuerung hin. Dort steht nach der Freischaltung in Gruppenchats: „Versuche @, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie sehen @-Erwähnungen selbst dann, wenn ihre Benachrichtigungen stummgeschaltet wurden“. Das Feature ist also – wie bei Whatsapp und anderen Messengern – nützlich, um Teilnehmer:innen zu erreichen, die sonst recht selten auf den Gruppenchat schauen.

Wie die Beta-User:innen betonen, gibt es aber noch Einschränkungen. Zwar können Android-User:innen selbst dann mit einem @ kontaktiert werden, wenn ihr ihre Nummer nicht eingespeichert habt – in diesem Fall wird hinter dem @ einfach die komplette Nummer angezeigt. Doch iPhone-User:innen, die Google Messages nutzen, lassen sich hingegen nicht per Erwähnung über eine Nachricht informieren.

Noch befindet sich die Neuerung für Google Messages in der Beta-Phase. Offenbar wurde das Feature nicht über ein separates Update, sondern serverseitig von Google freigeschaltet. Sobald die Tests also positives Feedback hervorrufen, dürfte es nicht lang dauern, bis das Unternehmen auch für alle anderen User:innen den Schalter umlegt.

