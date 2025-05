Google Messages: So könnt ihr künftig peinliche Nachrichten wieder zurückziehen

Im Eifer des Gefechts haben sicherlich viele von euch schon Nachrichten per Messenger verschickt, die sie gern wieder zurückgenommen hätten. Gerade als Messenger noch neu waren, bereiteten diese Nachrichten wohl noch einigen User:innen Probleme. Doch mittlerweile bieten Dienste wie Whatsapp, Telegram und iMessage Funktionen, um die peinlichen Nachrichten wieder zu löschen, bevor euer Gegenüber sie sehen kann.

Google Meet bekommt Löschfunktion für Nachrichten

Wie Android Police berichtet, mussten Google-Message-User:innen bisher immer vorsichtig sein, was sie schreiben. Eine Funktion wie bei der Konkurrenz gibt es aktuell nicht. Doch das soll sich bald ändern. Nachdem Google eine „Für alle Löschen“-Funktion schon seit einigen Monaten intern getestet hat, wird das Feature jetzt an erste ausgewählte User:innen von Messages ausgerollt, die an der Beta teilnehmen.

So berichten User:innen auf Reddit, dass sie jetzt Nachrichten auswählen und für alle in einem Chat löschen können. Die Funktion beschränkt sich dabei wohl vorerst auf Gruppenunterhaltungen. Künftig dürfte sie wohl aber – wie bei anderen Messenger-Diensten – auch in Eins-zu-Eins-Gesprächen funktionieren. Nachdem ihr eine Nachricht abgeschickt habt, habt ihr 15 Minuten Zeit, um sie wieder zu löschen. Dann verschwindet sie auf allen Geräten, die sie empfangen haben. An der Stelle eurer Mitteilung erscheint ein Hinweis, dass ihr etwas gelöscht habt.

Natürlich verhindert die neue Funktion nicht, dass euer Gegenüber die Nachricht in dieser Zeit womöglich schon liest. Zudem könnten User:innen mit einer älteren Version des Messengers ebenfalls noch Zugriff auf die Nachricht haben. Zumindest zeigt Google Messages einen entsprechenden Hinweis unter der neuen Funktion.

Noch ist nicht bekannt, wann Google die Funktion für alle Messenger-Nutzer:innen ausrollen wird. Wer schon jetzt eine Chance haben will, die Funktion auszuprobieren, kann sich für das Betaprogramm anmelden. Öffnet dazu einfach den Google Play Store und sucht nach Google Messages. Öffnet die Store-Seite der App und scrollt zum Eintrag „Für Betaprogramm anmelden“. Tippt auf „Mitmachen“ und bestätigt, dass ihr euch im Klaren seid, eine Beta zu nutzen, die womöglich noch Fehler mit sich bringt. Sobald ihr hinzugefügt seid, benötigt ihr aber noch etwas Glück. Aktuell handelt es sich bei der Funktion wohl noch um einen A/B-Test.

