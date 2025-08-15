Androids Anstands-Filter: Google Messages blockiert Nacktfotos – aber keine Videos

Androids Messages-App verwischt nun anstößige Inhalte – liegt aber in der Beurteilung nicht immer richtig. (Bild: Shutterstock/daniiD)

Für seine Nachrichten-Anwendung „Messages“ führt Google derzeit eine neue Funktion namens „Warnungen vor sensiblen Inhalten“ ein. Ist sie aktiv, erkennt die App Bilder mit Nacktheit, macht diese automatisch unkenntlich und zeigt eine Warnung an. Nutzer:innen können dann entscheiden, ob sie das Bild trotzdem ansehen möchten.

Diese Analyse findet sowohl bei empfangenen als auch vor dem Versand eigener Bilder statt. Das System bietet beim Empfang zudem an, den Kontakt direkt zu blockieren oder Hilfe-Ressourcen aufzurufen. Die technische Basis dafür liefert eine System-App namens „Safetycore“, die ihre Arbeit vollständig auf dem Gerät verrichtet. Laut Google werden keine Bildinhalte zur Analyse auf Server des Unternehmens hochgeladen, wodurch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des RCS-Standards unangetastet bleibt.

Schutzfunktion mit manueller Steuerung

Die Kontrolle über die Funktion liegt bei den Nutzer:innen, allerdings mit altersabhängigen Unterschieden. Für Erwachsene ist der Filter standardmäßig deaktiviert und muss bewusst in den Einstellungen der Messages-App eingeschaltet werden. Bei Konten von Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren ist die Funktion hingegen ab Werk aktiv, kann von ihnen aber wieder abgeschaltet werden.

Anders sieht es bei Konten aus, die über Googles „Family Link“ von den Eltern beaufsichtigt werden. Hier ist der Schutzfilter ebenfalls standardmäßig eingeschaltet, eine Deaktivierung ist jedoch ausschließlich durch die Erziehungsberechtigten möglich.

Videos bleiben unberührt, „Safetycore“ sorgt für Fragen

Die entscheidende Einschränkung der neuen Schutzfunktion liegt in ihrer Beschränkung auf statische Bilder. Bewegtbild, also Videos, wird von dem Algorithmus aktuell nicht erfasst und somit unverändert angezeigt oder versendet. Hier ist der Konkurrent Apple bereits einen Schritt weiter. Dessen vergleichbare Funktion „Kommunikationssicherheit“ wurde bereits auf Videos ausgeweitet.

Wie Heise berichtet, sorgte die stille Installation der „Safetycore“-App bei einigen Nutzer:innen für Verunsicherung, da sie ohne explizite Benachrichtigung im System auftauchte. Die App lässt sich zwar über die Android-Einstellungen deinstallieren, um Speicherplatz freizugeben, damit entfällt aber auch die Grundlage für die Warnfunktion in Messages. Google selbst weist darauf hin, dass der Algorithmus nicht fehlerfrei arbeitet und es sowohl zu nicht erkannten Nacktdarstellungen als auch zu fälschlicherweise blockierten Bildern kommen kann.

