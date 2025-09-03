Das Urteil zu Google Chrome ist ein Geschenk an die Konkurrenz

Im Googleplex in Mountain View knallen die Korken, die Aktie schießt auf den höchsten Wert der Firmengeschichte: Alphabet-Tochter Google hat gewonnen und dem Kartellrecht ein Schnippchen geschlagen. Vor allem muss Tech-Konzern seinen Browser Chrome, den unangefochtenen Marktführer, nicht an die Konkurrenz verkaufen. Ende gut, alles gut?

Nicht ganz. Denn wer sich das sogenannte memorandum opinion des US-Bezirksrichters Amit Mehta, das übrigens noch kein abschließendes Urteil darstellt und erst von beiden Parteien akzeptiert werden muss, genauer anschaut, findet darin viele „Ja, aber“-Einschübe. Was definitiv stimmt: Das Abstoßen von Chrome ist ab jetzt kein Thema mehr. Die Argumente der Gegenseite, also des Bundesstaats Columbia und der US-Regierung, sind für Mehta nicht stichhaltig.

Dafür muss Google an anderer Stelle ein paar dicke Brocken schlucken. Denn heutzutage sind Produkte, Software oder Hardware zwar wichtig, aber Geld wird mit Daten gemacht. Davon hat Google eine ganze Menge. Dazu gehört nicht nur der Suchindex selbst, sondern auch, wie Nutzer:innen mit den Ergebnissen interagieren. Und genau diese Daten muss die Firma jetzt, mit Einschränkungen und zu Grenzkosten, mit Wettbewerbern teilen.

Das fängt mit einem aktuellen Schnappschuss des kompletten organisch gecrawlten Suchindex und ausgewählten Metadaten an. Heißt: Alle von Google erfassten Dokumente und dazugehörigen URLs, dazu Duplikats- und Spam-Bewertung sowie verwendeter Gerätetyp, gehen an die Wettbewerber.

Ebenfalls enthalten sind wichtige Einsichten zu Long-Tail-Suchen, also solchen, die nicht viel Suchvolumen abrufen, aber dafür enorm spezifisch sind. Die kann Google wie kein anderer Anbieter beantworten. Dass dieses Wissen jetzt in fremde Hände gerät, hilft KI-Suchmaschinen wie Perplexity dabei, ihren eigenen Suchindex aufzusetzen.

Außerdem muss Google zu zwei noch zu definierenden Zeitpunkten in Teilen offenlegen, wie Nutzer:innen auf der Suchergebnisseite interagieren. Damit weiß die Konkurrenz in Zukunft zum Beispiel, worauf User:innen nach einer Suche klicken, wohin sie scrollen und worüber sie hovern. Die Auswertung dieser Verhaltensmuster ist für die Wettbewerber nicht nur im KI-Sektor eine willkommene Räuberleiter.

Nimmt man noch die Weitergabe von RankEmbed-Daten dazu, mit denen Google seine Suche nicht nur auf Keyword-Abfrage, sondern Auffinden und Zeigen von Seiten mit verwandten Konzepten optimiert, bekommt die Konkurrenz ein sauber verschnürtes Gesamtpaket für einen voraussichtlich geringen Preis.

Warum es dringend einen neuen Suchindex braucht

Klar, ganz hat die Klageseite ihre Forderungen nicht durchdrücken können. Besonders wenn es um die Offenlegung des geistigen Eigentums von Google in Form von bestimmten Mechanismen und Algorithmen geht. Aber gerade unter der aktuellen Trump-Regierung hätte der zuständige Richter die Wünsche der Kläger auch komplett ablehnen können. Die Suchdominanz des Tech-Konzerns bröckelt selbst mit den eingedampften Zugeständnissen. Und ganz ehrlich: Zeit wird’s.

Denn organische Suche, sei es auf Google, Duckduckgo, Yahoo oder Bing, hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verschlechtert. Der Algorithmus spült mit Vorliebe Ergebnisse auf die ersten Seiten, die entweder KI-Spam oder wenig vertrauenswürdig sind. Ohne Zusätze wie site:reddit.com oder das Ausschließen von KI-Resultaten ist das Suchen im Netz zum absoluten Höllentrip verkommen.

Dass Google jetzt den Deckel seiner Schatzkiste ein Stück weit hochklappen muss, kann für die Endnutzer:innen nur Gutes bedeuten, auch wenn der Konzern einen beachtlichen Teil seiner Marktmacht behält. Denn Angebote mit einem eigenen Suchindex wie Kagi oder das deutsch-französische joint venture European Search Perspective von Ecosia und Qwant profitieren von diesen Daten am meisten.

Und das wiederum könnte die Websuche wieder zu dem zu machen, was sie früher einmal war: nüchtern, aber nutzwertig. Bei diesem Ausblick knallen dann auch bei mir die Korken.