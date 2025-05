Besser als Gemini? Google zeigt die nächste KI-App für iOS und Android

Google zündet die nächste KI-Stufe für iOS und Android. Am Freitag hat das US-Unternehmen das Design der neuen nativen NotebookLM-App präsentiert.

Audio-Funktion ist sehr interessant

Auf der Startseite der App tauchen die Registerkarten „Zuletzt verwendet“, „Geteilt“, „Titel“ und „Heruntergeladen“ auf. Inhalte aus anderen Apps lassen sich direkt in NotebookLM übernehmen.

Besonders interessant ist laut Caschys Blog die Audio-Funktion, da die Notebooks über eine Wiedergabetaste verfügen, die eine KI-gesteuerte Audio-Zusammenfassung startet. Diese steht offline zur Verfügung und lässt sich auch im Hintergrund abspielen. Über den Vollbild-Player können die Nutzer:innen den KI-Moderator:innen Fragen stellen.

Neue NotebookLM-App soll die bisherige Progressive Web App ablösen

Laut dem Blog 9to5google befindet sich im unteren Bereich ein „Neu erstellen“-Button. Wie im Web können PDFs, Webseiten und Youtube-Videos hochgeladen und Text eingefügt werden. Da die App auch im System-Freigabefenster angezeigt wird, können auch Quellen schnell hinzugefügt werden.

Offiziell wird die App in den nächsten Wochen als Beta-Version verfügbar sein. Laut iOS App Store ist die Veröffentlichung für den 20. Mai, also den ersten Tag der I/O 2025 von Google, geplant. Die neue NotebookLM-App soll die bisherige Progressive Web App ablösen. Interessierte können sich hier vorab registrieren: Android und iOS. Neben einer Smartphone-Version hat Google auch eine speziell optimierte Tablet-Oberfläche vorgestellt.

Gemini: Neue Abo-Stufen werden wohl vorbereitet

Neuigkeiten gibt es auch von Gemini: Google plant anscheinend die KI-Dienste um neue Abonnementstufen zu erweitern, wie Android Police berichtet. Die neuesten Quellcodes in der Gemini-Webschnittstelle deuten darauf hin, dass es zukünftig Abos wie Gemini Ultra, Gemini Plus und Gemini Pro geben könnte. Welche Funktionen die neuen Stufen umfassen, ist noch nicht bekannt. Aktuell gibt es ein Gemini Advanced-Angebot, das über den Google One AI Premium-Plan für monatlich 19,99 US-Dollar verfügbar ist.