Google startet neue Such-Funktion: AI Overviews kommen nach Deutschland

Google startet in der Nacht zum 26. März 2025 den Rollout der AI Overviews in Deutschland und acht weiteren europäischen Ländern. Bis die Funktion in der Masse verfügbar ist, dauert es einige Tage.

Anzeige Anzeige

„Übersicht mit KI“ nur für bestimmte Nutzer:innen verfügbar

In Deutschland bringt die sogenannte „Übersicht mit KI“, so der übersetzte Name, neue Ergebnisfelder in den Suchergebnissen. Künftig erscheint in der Google-Suche bei bestimmten Anfragen ein KI-generierter Text mit mehreren Links als Antwort.

Die Funktion ist automatisch in der Google-Suche aktiviert, jedoch nur für bestimmte User:innen. Nutzer:innen müssen mit ihrem Google-Konto angemeldet sein – ob privater Account oder Businessprofil ist unerheblich – und mindestens 18 Jahre alt sein.

Anzeige Anzeige

KI-Übersicht wird automatisch ausgespielt

KI-Antworten erscheinen laut Google nur, sofern sie einen „Mehrwert“ bieten. Wann das genau der Fall ist, lässt das Unternehmen offen. Als grobe Beispiele werden etwa Suchanfragen bei technischen Problemen oder bezüglich Regularien genannt. News-Content soll in der Übersicht mit KI zudem wenig stattfinden.

Nutzer:innen haben keine Wahl, wann die KI-Übersichten angezeigt werden. Sie haben nur die Option, nach einer Suche den Webfilter zu nutzen. Die Ergebnisse bestehen dann ausschließlich aus textbasierten Links.

Anzeige Anzeige

Google erreicht laut eigenen Angaben bisher eine Milliarde Nutzer:innen weltweit durch AI Overviews. Wer die Funktion nutzt, sei laut dem Unternehmen mit den Suchergebnissen zufriedener und nutze die Suche insgesamt mehr.

In den Vereinigten Staaten sind AI Overviews schon seit Mitte 2024 verfügbar. Schlagzeilen machte sie mit fragwürdigen Ergebnissen – etwa der Empfehlung, Klebstoff auf Pizza zu geben.

Anzeige Anzeige

7 Bilder ansehen Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Gezielte Ad-Platzierungen in Deutschland nicht möglich

Auch für Werbetreibende ist die Übersicht mit KI interessant: Sie bietet neue Möglichkeiten für Ad-Platzierungen. Allerdings wird es auf dem deutschen Markt zunächst keine Option geben, Anzeigenplatzierungen in den KI-Übersichten zu bekommen. Unternehmen haben nur die Möglichkeit, durch organischen Content in die Ergebnisse aufgenommen zu werden.

Anzeigen werden jedoch über und unter den KI-Übersichten ausgespielt – allerdings nur, wenn sie als relevant für die Suchanfrage und den Inhalt der KI-Antwort angesehen werden. In den USA sind Anzeigen schon in den Suchergebnissen sichtbar.

Unklar, wie KI-generierte Übersichten zusammengestellt werden

Google ist sich der Gefahr des Halluzinierens generativer KI bewusst: Das Unternehmen verweist auf fortschreitende und angepasste Trainings des Systems. Wie genau der Algorithmus auswählt, was in die Übersicht kommt, lässt Google offen. Die verwendete generative Künstliche Intelligenz sei speziell auf die Suche trainiert.

Anzeige Anzeige

Für das Training und die Verbesserung der KI-Antworten ist Google dabei auch auf die Nutzer:innen angewiesen. Sie sollen mit Daumen hoch oder Daumen runter angeben, ob sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.

Mehr zu diesem Thema