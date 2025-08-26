Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

NotebookLM: Googles KI-Notizbuch spricht jetzt 80 Sprachen

Es geht nicht nur um Videos: Google hat seinem KI-Notizbuch gleich zwei wichtige Upgrades spendiert, die das Tool auf ein neues Level heben sollen.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
NotebookLM: Googles KI-Notizbuch spricht jetzt 80 Sprachen
Google verpasst NotebookLM ein Update. (Foto: Bangla press / Shutterstock.com)

Google hat am Montag eine wesentliche Erweiterung für sein KI-Werkzeug NotebookLM angekündigt. Die Funktion „Video Overviews“, die Inhalte aus verschiedenen Quellen in eine Video-Präsentation umwandelt, unterstützt ab sofort 80 Sprachen, darunter auch Deutsch.

Anzeige
Anzeige

Bislang war dieses Feature ausschließlich englischsprachigen Nutzer:innen vorbehalten. Mit dem Update können nun auch Student:innen in Deutschland ihre Vorlesungsnotizen oder Forscher:innen komplexe Abhandlungen in ihrer Muttersprache als Video zusammenfassen lassen.

Mehr als nur eine Übersetzung: Video- und Audio-Funktionen auf neuem Niveau

Parallel zur sprachlichen Erweiterung der Video-Funktion hat Google auch die bereits mehrsprachig verfügbaren „Audio Overviews“ verbessert. Hierbei handelt es sich um Zusammenfassungen im Stil eines kurzen Podcasts.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Während diese für nicht englische Sprachen bisher nur knappe Anrisse lieferten, sollen sie nun die gleiche Tiefe und Struktur wie die englische Version erreichen. Laut Google bleibt die Option für eine kürzere Highlight-Version aber erhalten.

Die Video Overviews sollen Nutzer:innen helfen, aus einer Fülle von Quellenmaterialien – etwa PDFs, Notizen oder sogar Transkripten von Videomitschnitten – die Kernkonzepte schnell zu erfassen. Die KI generiert daraus eine Art kompakte Video-Präsentation, um den Lern- und Analyseprozess zu beschleunigen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

„Overviews in NotebookLM sind Zusammenfassungen der Inhalte eures Notizbuchs und eine großartige Möglichkeit, diese tiefer zu verstehen“, erklärt der Ingenieur Sam Dealy im offiziellen Blogbeitrag. Sie würden dabei helfen, weniger Zeit mit dem Sichten von Informationen und mehr Zeit mit dem Lernen und Erstellen zu verbringen.

Praktischer Nutzen bleibt abzuwarten

Die Erweiterung auf den deutschen Sprachraum macht das Werkzeug zweifellos für ein breiteres Publikum interessant. Es adressiert eine offensichtliche Schwäche, die internationale KI-Anwendungen oft mit sich bringen.

Anzeige
Anzeige

Gleichzeitig muss sich die Qualität der deutschsprachigen Ausgaben in der Praxis erst noch beweisen. Ein früherer t3n-Test von NotebookLM hatte bereits gezeigt, dass die Qualität der Ergebnisse stark vom Ausgangsmaterial abhängt und etwa die Transkription von Videos nicht immer fehlerfrei funktionierte.

NotebookLM ist weiterhin ein Projekt der Google Labs, der experimentellen Abteilung des Unternehmens. Die Entwicklung schreitet jedoch zügig voran, wie auch die kürzliche Veröffentlichung einer mobilen App für das KI-Notizbuch zeigt.

Die neuen Funktionen werden laut Google seit Montag ausgerollt und sollen im Laufe der kommenden Woche weltweit für alle Nutzer:innen verfügbar sein.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren