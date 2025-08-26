NotebookLM: Googles KI-Notizbuch spricht jetzt 80 Sprachen

Google hat am Montag eine wesentliche Erweiterung für sein KI-Werkzeug NotebookLM angekündigt. Die Funktion „Video Overviews“, die Inhalte aus verschiedenen Quellen in eine Video-Präsentation umwandelt, unterstützt ab sofort 80 Sprachen, darunter auch Deutsch.

Bislang war dieses Feature ausschließlich englischsprachigen Nutzer:innen vorbehalten. Mit dem Update können nun auch Student:innen in Deutschland ihre Vorlesungsnotizen oder Forscher:innen komplexe Abhandlungen in ihrer Muttersprache als Video zusammenfassen lassen.

Mehr als nur eine Übersetzung: Video- und Audio-Funktionen auf neuem Niveau

Parallel zur sprachlichen Erweiterung der Video-Funktion hat Google auch die bereits mehrsprachig verfügbaren „Audio Overviews“ verbessert. Hierbei handelt es sich um Zusammenfassungen im Stil eines kurzen Podcasts.

Während diese für nicht englische Sprachen bisher nur knappe Anrisse lieferten, sollen sie nun die gleiche Tiefe und Struktur wie die englische Version erreichen. Laut Google bleibt die Option für eine kürzere Highlight-Version aber erhalten.

Die Video Overviews sollen Nutzer:innen helfen, aus einer Fülle von Quellenmaterialien – etwa PDFs, Notizen oder sogar Transkripten von Videomitschnitten – die Kernkonzepte schnell zu erfassen. Die KI generiert daraus eine Art kompakte Video-Präsentation, um den Lern- und Analyseprozess zu beschleunigen.

„Overviews in NotebookLM sind Zusammenfassungen der Inhalte eures Notizbuchs und eine großartige Möglichkeit, diese tiefer zu verstehen“, erklärt der Ingenieur Sam Dealy im offiziellen Blogbeitrag. Sie würden dabei helfen, weniger Zeit mit dem Sichten von Informationen und mehr Zeit mit dem Lernen und Erstellen zu verbringen.

Praktischer Nutzen bleibt abzuwarten

Die Erweiterung auf den deutschen Sprachraum macht das Werkzeug zweifellos für ein breiteres Publikum interessant. Es adressiert eine offensichtliche Schwäche, die internationale KI-Anwendungen oft mit sich bringen.

Gleichzeitig muss sich die Qualität der deutschsprachigen Ausgaben in der Praxis erst noch beweisen. Ein früherer t3n-Test von NotebookLM hatte bereits gezeigt, dass die Qualität der Ergebnisse stark vom Ausgangsmaterial abhängt und etwa die Transkription von Videos nicht immer fehlerfrei funktionierte.

NotebookLM ist weiterhin ein Projekt der Google Labs, der experimentellen Abteilung des Unternehmens. Die Entwicklung schreitet jedoch zügig voran, wie auch die kürzliche Veröffentlichung einer mobilen App für das KI-Notizbuch zeigt.

Die neuen Funktionen werden laut Google seit Montag ausgerollt und sollen im Laufe der kommenden Woche weltweit für alle Nutzer:innen verfügbar sein.

