MIT Technology Review Analyse
Google packt aus: Diese Energiemenge frisst dein KI-Prompt

Es ist der langersehnte Blick hinter den KI-Vorhang: Google hat jetzt einen technischen Bericht mit Details veröffentlicht, wie viel Energie seine Gemini-Apps für jede Anfrage verbrauchen. Dennoch bleiben offene Fragen.

Von MIT Technology Review Online
5 Min.
Google packt aus: Diese Energiemenge frisst dein KI-Prompt

Der Google-Bericht erscheint vor dem Hintergrund einer zunehmenden Verbreitung von KI. Damit einhergehen auch verstärkte Bemühungen, ihren Energieverbrauch zu verstehen. (KI-generierte Grafik: Midjourney/t3n) 

Google veröffentlicht erstmals einen technischen Bericht über den Energieverbrauch für jede Anfrage in seinen Gemini-Apps. Der Konzern verbucht für einen „median prompt“ – also einen Prompt, der in der Mitte des Energiebedarfsbereichs liegt – 0,24 Wattstunden Strom. Das entspricht dem Betrieb einer Standard-Mikrowelle für etwa eine Sekunde. Google hat auch durchschnittliche Schätzungen für den Wasserverbrauch und die CO₂-Emissionen im Zusammenhang mit einem Prompt in Gemini vorgelegt.

MIT Technology Review Online
