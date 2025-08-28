Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Google patzt beim Redesign: Uhr-App sorgt für Spott und Ärger

Auf den ersten Blick wirkt die Uhr-App von Google nach dem Update modern und übersichtlich. Bei der Nutzung zeigen sich allerdings gravierende Design-Fehler, die Nutzer:innen auf die Palme bringen.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Google patzt beim Redesign: Uhr-App sorgt für Spott und Ärger
Viele Nutzer:innen sind vom neuen Design der Uhr-App enttäuscht. (Foto: fizkes / Shutterstock.com)

Eigentlich sollte die Uhr-App von Google nur ein stilistisches Update erhalten – die Nutzer:innen sind davon allerdings alles andere als begeistert. Wie Android Authority berichtet, häufen sich in der Online-Community die Beschwerden über das unausgereifte Redesign, das von Bugs nur so wimmelt.

Anzeige
Anzeige

Googles Design-Update entpuppt sich als Fehlschlag

Erst vergangene Woche wurde ein Update veröffentlicht, durch das die Uhr-App zahlreiche Layout-Neuerungen erhalten hat. Dazu gehören beispielsweise unterschiedliche Hintergründe für aktive Alarme und größere Schaltflächen für die Stoppuhr. Während die vorherige Version mit einem Schieberegler ausgestattet war, gibt es jetzt zwei separate Schaltflächen zum Snoozen oder Stoppen eines Alarms. Dabei wird jetzt das Hintergrundbild des Telefons anstelle eines leeren Backgrounds angezeigt. Auch der Stoppuhrbereich verfügt seit dem Update über deutlich größere Schaltflächen zum Stoppen, Zurücksetzen und Beenden einer Runde. Beim Erstellen von Timern verwendet die App jetzt außerdem eine viel größere Schriftart für Stunden, Minuten und Sekunden.

Auf den ersten Blick wirkt das neue Design modern und übersichtlich. In den Supportforen und auf Reddit berichten Nutzer:innen allerdings, dass die überarbeitete App ruckelig, unhandlich und insgesamt ziemlich unausgereift wirkt. In einem Video, das im Subreddit r/GooglePixel gepostet wurde und inzwischen nicht mehr verfügbar ist, war beispielsweise zu sehen, wie die Uhrzeit in der Weltuhransicht bei jedem Sekundensprung zitterte und die Schriftgröße sich ständig anpasste. In einem Kommentar, der zu diesem Zeitpunkt die meisten Likes erhalten hatte, heißt es: „Das ist so schlecht, dass es schon wieder lustig ist.”

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Peinliche Patzer schaden der Nutzungszufriedenheit

Ähnliche Berichte sind auch im Subreddit r/NothingTech zu lesen. Ein Video zeigt dort, wie der Stoppuhr-Bildschirm bei jeder verstreichenden Zehntelsekunde horizontal verrutscht, weil die Schriftart die Ziffern seitlich verschiebt. Dieser Fehler lässt das gesamte Display instabil wirken – nicht gerade ideal, wenn es darum geht, Zeitabstände präzise zu stoppen. Aber die horizontalen Bewegungen sind nicht die einzige Design-Panne. So zeigt ein weiterer Beitrag, dass das neue, übergroße Layout nicht mehr alle Bedienelemente auf einer Seite darstellen kann. Nutzer:innen müssen jetzt scrollen, um alle Bedienelemente zu sehen. Im Google-Supportforum heißt es außerdem, dass das Wort „Stopwatch“ wegen der größeren Schrift zweigeteilt wird – das „h“ rutscht in die zweite Zeile.

Nicht alle Nutzer:innen empfinden die Designfehler als gleichermaßen gravierend. Offenbar hängt es von verschiedenen Faktoren wie Displaygröße, Schriftwahl und weiteren Einstellungen ab, wie störend die Änderungen durch das Update der Uhr-App auf dem jeweiligen Gerät ausfallen. Gerade dieser Fakt führt allerdings zu zusätzlicher Frustration: Die Standard-Apps von Google sollten so robust entwickelt sein, dass die Größe des Displays keinen Einfluss auf die Benutzerfreundlichkeit hat. Klar ist: Das Redesign ist gründlich schiefgegangen. Jetzt bleibt zu hoffen, dass Google schon bald mit einer verbesserten Variante nachzieht, um die verärgerten Nutzer:innen zu besänftigen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren