Google patzt beim Redesign: Uhr-App sorgt für Spott und Ärger

Eigentlich sollte die Uhr-App von Google nur ein stilistisches Update erhalten – die Nutzer:innen sind davon allerdings alles andere als begeistert. Wie Android Authority berichtet, häufen sich in der Online-Community die Beschwerden über das unausgereifte Redesign, das von Bugs nur so wimmelt.

Erst vergangene Woche wurde ein Update veröffentlicht, durch das die Uhr-App zahlreiche Layout-Neuerungen erhalten hat. Dazu gehören beispielsweise unterschiedliche Hintergründe für aktive Alarme und größere Schaltflächen für die Stoppuhr. Während die vorherige Version mit einem Schieberegler ausgestattet war, gibt es jetzt zwei separate Schaltflächen zum Snoozen oder Stoppen eines Alarms. Dabei wird jetzt das Hintergrundbild des Telefons anstelle eines leeren Backgrounds angezeigt. Auch der Stoppuhrbereich verfügt seit dem Update über deutlich größere Schaltflächen zum Stoppen, Zurücksetzen und Beenden einer Runde. Beim Erstellen von Timern verwendet die App jetzt außerdem eine viel größere Schriftart für Stunden, Minuten und Sekunden.

Auf den ersten Blick wirkt das neue Design modern und übersichtlich. In den Supportforen und auf Reddit berichten Nutzer:innen allerdings, dass die überarbeitete App ruckelig, unhandlich und insgesamt ziemlich unausgereift wirkt. In einem Video, das im Subreddit r/GooglePixel gepostet wurde und inzwischen nicht mehr verfügbar ist, war beispielsweise zu sehen, wie die Uhrzeit in der Weltuhransicht bei jedem Sekundensprung zitterte und die Schriftgröße sich ständig anpasste. In einem Kommentar, der zu diesem Zeitpunkt die meisten Likes erhalten hatte, heißt es: „Das ist so schlecht, dass es schon wieder lustig ist.”

Peinliche Patzer schaden der Nutzungszufriedenheit

Ähnliche Berichte sind auch im Subreddit r/NothingTech zu lesen. Ein Video zeigt dort, wie der Stoppuhr-Bildschirm bei jeder verstreichenden Zehntelsekunde horizontal verrutscht, weil die Schriftart die Ziffern seitlich verschiebt. Dieser Fehler lässt das gesamte Display instabil wirken – nicht gerade ideal, wenn es darum geht, Zeitabstände präzise zu stoppen. Aber die horizontalen Bewegungen sind nicht die einzige Design-Panne. So zeigt ein weiterer Beitrag, dass das neue, übergroße Layout nicht mehr alle Bedienelemente auf einer Seite darstellen kann. Nutzer:innen müssen jetzt scrollen, um alle Bedienelemente zu sehen. Im Google-Supportforum heißt es außerdem, dass das Wort „Stopwatch“ wegen der größeren Schrift zweigeteilt wird – das „h“ rutscht in die zweite Zeile.

Nicht alle Nutzer:innen empfinden die Designfehler als gleichermaßen gravierend. Offenbar hängt es von verschiedenen Faktoren wie Displaygröße, Schriftwahl und weiteren Einstellungen ab, wie störend die Änderungen durch das Update der Uhr-App auf dem jeweiligen Gerät ausfallen. Gerade dieser Fakt führt allerdings zu zusätzlicher Frustration: Die Standard-Apps von Google sollten so robust entwickelt sein, dass die Größe des Displays keinen Einfluss auf die Benutzerfreundlichkeit hat. Klar ist: Das Redesign ist gründlich schiefgegangen. Jetzt bleibt zu hoffen, dass Google schon bald mit einer verbesserten Variante nachzieht, um die verärgerten Nutzer:innen zu besänftigen.

