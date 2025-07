Ungewöhnlicher Schritt: Google zeigt Pixel 10 einen Monat vor offizieller Präsentation

Google hat in einem kurzen Videoclip das Design der kommenden Pixel-10-Generation enthüllt. Damit bestätigt das Unternehmen vor seinem offiziellen „Made by Google“-Event am 20. August 2025 viele der zuvor kursierenden Gerüchte.

Der Clip, der im offiziellen Google Store veröffentlicht wurde, zeigt ein Smartphone, das dem direkten Vorgänger, dem Pixel 9, zum Verwechseln ähnlich sieht. Google setzt also offenbar auf Design-Kontinuität und behält den markanten Kamerasteg auf der Rückseite bei, der das Erscheinungsbild der Pixel-Reihe seit Jahren prägt.

Gleiches Gehäuse, neuer Kern

Die wirklich entscheidende Neuerung des Pixel 10 dürfte sich im Inneren verbergen. Wie Ars Technica berichtet, wird die fünfte Generation des hauseigenen Tensor-Prozessors, der G5, einen fundamentalen Wandel vollziehen.

Erstmals soll der Chip nicht mehr bei Samsung in Südkorea, sondern in den Fabriken des taiwanischen Halbleitergiganten TSMC gefertigt werden. Dieser Wechsel ist bedeutsam, da TSMC als Technologieführer in der Chipfertigung gilt und potenziell eine höhere Leistung und Energieeffizienz für das Pixel 10 ermöglichen könnte als die bisherigen von Samsung produzierten Tensor-Chips.

Mehr Linsen, aber auch bessere Fotos?

Interessante Details deuten sich bei der Kameraausstattung an. Die Bilder legen nahe, dass nun auch das Basismodell des Pixel 10 eine dritte Kameralinse erhalten wird – vermutlich ein Teleobjektiv, das bislang den teureren Pro-Modellen vorbehalten war.

Dieser Fortschritt könnte jedoch eine Kehrseite haben. Ars Technica verweist auf Berichte, wonach Google im Gegenzug bei den verbauten Sensoren sparen und auf Komponenten zurückgreifen könnte, die qualitativ eher dem günstigeren Pixel 9a entsprechen. Sollte sich dies bewahrheiten, wäre das ein Kompromiss, der die Freude über die zusätzliche Zoom-Möglichkeit für manche Nutzer:innen trüben dürfte.

Die offizielle Vorstellung der Pixel-10-Serie, bei der alle technischen Daten und Preise enthüllt werden, findet am 20. August statt. Es wird erwartet, dass Google bei diesem Event auch die Pixel Watch 4 mit einem stärker auf Reparierbarkeit ausgelegten Design sowie neue Funktionen auf Basis von künstlicher Intelligenz vorstellen wird. Googles Strategie, das Design vorab zu enthüllen, dürfte primär dem Ziel dienen, den unzähligen Leaks von Journalist:innen und anderen Akteur:innen die Grundlage zu entziehen und die Deutungshoheit über das eigene Produkt zurückzugewinnen.

